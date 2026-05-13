会見３０分後に単独インタビュー

フィギュアスケート女子の坂本花織選手が引退を発表。ＭＢＳの単独インタビューに応じました。

【写真を見る】引退会見終了直後 笑顔でインタビューに応じる坂本花織選手

４歳でスケートを始めた坂本選手。１７歳でオリンピック初舞台に立ち、２０２２年の北京五輪では銅メダルを獲得。世界選手権では史上８人目の３連覇を達成し、今年のミラノ・コルティナ五輪では日本女子フィギュア初となる２大会連続のメダルを獲得しました。そして最後の世界選手権では自己ベストを更新。４度目の優勝で有終の美を飾りました。

飾らない笑顔でファンを魅了した坂本選手。３つのテーマ「笑顔」「涙」「未来」について、そして会見で発表された「結婚」について語りました。

「ひと笑い欲しいときに、いつも肩を叩かれます」

―――坂本選手と言えば「笑顔」。オリンピックなど緊張感のある現場でも笑顔を絶やさない印象です。

「ずっと笑っている感じですね」

―――チームメイトを巻き込んで笑いを誘うようなシーンもありました。

「ここで一発よろしく！みたいな。ひと笑い欲しいときに、いつも肩を叩かれます」

りくりゅう”ペアは「何も隠すことなく本心で話せる2人」

―――“りくりゅう”ペアとの関係は？

「スケートのことも、それ以外のことも、何も隠すことなく本心で話せる2人です」

―――“りくりゅう”ペアと坂本選手で打ち上げをしたと聞きました。

「『よくやりきったよね』っていう話と『世界選手権どうしようか』みたいな結構リアルな内側の話を。その結果、世界選手権に（“りくりゅう”ペアは）出ない（坂本選手は）出るに分かれました。

「りゅういちくんの話で笑いが起こることが多い。いじれるネタがめっちゃあるんですよ」

涙から立ち直る方法とは？「赤ちゃんみたいなんですけど…」

―――続いては「涙」について。思い出す涙のシーンは？

「この前、街で出会った人に『やっと笑顔を見られた。最近涙しか見てなかったから』って言われるくらい今シーズンよく泣いたなと」

「オリンピックの涙が一番辛かった。最後の世界選手権が一番嬉しい涙でした」

―――立ち直る方法は？

「悔しかった日はホテルに帰ってから、あえてその演技をもう1回見てまた泣くんですよ。1人で悔しい気持ちを思い出して、泣き切ったら寝る。それで寝ると7割ぐらい忘れるんですよ。それでいつも切り替えています。赤ちゃんみたいなやり方なんですけど…」

食べてはいけない「甘いもの」買おうとしたら中野コーチが…

「何回もあります。台湾の試合のとき、商品を受け取るときに『あれ？』っていう声が聞こえて、『まずい、この声は』と思ったら先生が…。『うわー！』ってそのまま持ってホテルに逃げたんですよ。『よっしゃ巻いた！』と思ったら真後ろに先生がいて持っていかれました」

「コンビニでお菓子を買って出た瞬間に先生とばったり会って『何買ったの？』と言われたり。なんでここにいるの？みたいな」

「これからもスケートに携わっていく」会見では結婚も発表

「これからもスケートに携わっていくことには変わりないので、そこブレずにと考えてます」

―――会見では結婚を発表されました。パートナーはどんな方ですか？

「私が割とガチャガチャしているんですけど、それを冷静に見てるみたいな」

―――オリンピックでは応援に？

「結構いろんな試合を応援しに来てくれて、いつも背中を押してくれます」

（2026年5月13日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」より）