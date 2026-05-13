高市総理大臣が来月中旬にフランスで開かれるG7サミットの前に、イギリスとイタリアを訪問し、首脳会談を調整していることが日本テレビの取材でわかりました。

複数の政府関係者によりますと高市総理は、来月15日からフランス東部のリゾート、エビアンで開かれるG7サミットへの出席に先立ち、イギリスのロンドン、イタリアのローマを相次いで訪れ、首脳会談を行う方向で調整しています。

イギリスのスターマー首相とイタリアのメローニ首相は、それぞれ今年1月に来日し、高市総理と首脳会談を行っています。このうちスターマー首相は、来日した際、高市総理に直接、ロンドン近郊にあるイギリス首相の公式別荘、通称「チェッカーズ」に招待すると伝えていました。

一方で、イギリスのスターマー首相をめぐっては、イギリスの地方選挙で与党・労働党が大敗し、辞任圧力が高まっていることから、政府関係者の一人は、「スターマー首相の進退次第でイギリス訪問はまだ流動的だ」とも話しています。

日本の総理大臣のヨーロッパ訪問は2024年7月、当時の岸田総理がドイツを訪れて以来です。政府関係者は、サミットに合わせ、フランス以外の国も訪れることで、「ヨーロッパでの日本の存在感を示したい」と話しています。

また、別の政府関係者は、重要鉱物をはじめとしたサプライチェーン強化など、経済安全保障分野での連携や、中東情勢について議論を深める狙いがある、としています。