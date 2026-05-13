タレントの滝沢カレン（34）が13日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）で、海外旅行で行って良かった国を明かした。

「今でも一番好きなのはドバイなんですけど、最先端未来みたいな全く地球じゃないみたいなところと、ちょっと行くと大砂漠なんですよ」と独特の表現でUAE・ドバイの魅力を語り、「それの差が、ちょっとの移動でこの差が生まれる場所が不思議な世界、アニメや漫画でしか（ないような場所）」と力説。

「大好きな気球がある」とドバイで気球に乗って上空から砂漠を眺めたことも明かした。

また、海外で困った経験を聞かれると「一切困ったことがない」と驚きの回答。その理由について「旅準備がもの凄く好きなんです。1人でフランスに行った時も、日本にいる時にユーロスターのチケットとかも、向こうに行ったら絶対1人で何もできないと思ったので、日本語が書いてあるところでチケットを取ったりしたので。困ったことが絶対にあり得ないように日本からしていくので、一切困ったことがないんです、海外で」と話す。

それでも困ったことが起きた場合に備えて対処法を「3個くらい持って行く」と明かし、ゲストの俳優・平岡祐太とアシスタントの令和ロマン・松井ケムリを驚かせていた。