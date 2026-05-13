ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > 大関霧島が無傷の４連勝 若隆景、琴栄峰の３人が全勝 新関脇熱海富… 大関霧島が無傷の４連勝 若隆景、琴栄峰の３人が全勝 新関脇熱海富士は早くも３敗目 大関霧島が無傷の４連勝 若隆景、琴栄峰の３人が全勝 新関脇熱海富士は早くも３敗目 2026年5月13日 17時54分 デイリースポーツ リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 「大相撲夏場所・４日目」（１３日、両国国技館） 大関霧島は一山本をはたき込みで破り、初日から４連勝を飾った。全勝は若隆景、琴栄峰も含めて３人となった。 大関琴桜は義ノ富士を押し出しで下して２勝２敗とした。 関脇琴勝峰は藤ノ川に突き落とされて１勝３敗、新関脇熱海富士も隆の勝に押し出され、１勝３敗となった。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 大関霧島が珍しい形で無傷３連勝！土俵から足出た藤ノ川を投げ捨てる 決まり手は「上手投げ」から「寄り切り」に変更 霧島が３連勝、琴桜は初白星 夏場所、新関脇２人も初勝利 霧島連勝 横綱不在の中、示した大関の存在感 八角理事長「優勝できたら来場所すぐ上が見えてくる」