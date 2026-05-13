菅井友香＆中村ゆりか

テレビ東京系ドラマ「チェイサーゲームW」シリーズの続編映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』は、春本樹と林冬雨、娘の林月が家族として暮らし始めてから7年後を描く物語だ。

これまでのドラマでは"恋人"としての時間が描かれてきた2人だが、今作で映し出されるのは、その先にある"家族"としての日々だ。ともに暮らし、子どもを育てるなかで生まれる衝突やすれ違い、その一方で深まっていく愛情。シリーズを重ねてきた2人だからこそにじむ関係の変化も、本作の大きな見どころになっている。

今回は樹役の菅井友香と冬雨役の中村ゆりかに、今作で感じた変化や役との向き合い方、そして"愛"というテーマについて語ってもらった。

――今回は7年後が描かれ、樹と冬雨が"家族"になった姿が描かれています。改めて、今作にはどんな印象を持ちましたか？

中村「今回は、恋人から家族へと関係が変化していく中で、お互いの未来がより深く描かれている作品だと感じました。役に向き合う姿勢も、作品に向き合う気持ちも、ドラマまでとはまた違っていて、より深くテーマが刻まれている印象がありました。前作では、ライバルの存在が現れたり、樹に対する嫉妬があったりして、冬雨の感情の揺れ動きが激しかったんです。でも今作では、そうしたものを乗り越えた上で、2人が新たに人生を歩んでいく世界観がある。だからこそ、この映画の中の冬雨は、ある意味すごく大胆なんです。安心しきって、身を委ねているところがあるので、そこに樹が『もっと考えてよ』と感情を抑えきれずにぶつかってしまう。冬雨の家での少しだらしない部分も含めて、2人がぶつかる感じがすごくリアルに描かれていると思いました」

(C)2026映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』製作委員会

――食卓での喧嘩のシーンはとても印象的でした

中村「些細なことが大きくなってしまって、お互いのことを知っているようで、実はまだ知らなかった部分もたくさんあるんだなと感じました」

菅井「家族になったからこその幸せと難しさが、すごく細やかに描かれているなと思いました。2人だけではなくて、子育てをする責任もあるので、その中で樹はこれまでのドラマシリーズ以上に余裕がなくなっているんです。家族を支える責任もあるし、年齢を重ねたことで体や心にも変化がある。さらに、自分の中にある女性としての社会的成功への思いもあって、いろいろな感情を抱え込んでいる。だから冬雨にシンプルに言われても、樹の中では"自分はそんなに単純じゃない"という思いがあるんです。同じ人ではあるけれど、年齢を重ねたことで変わっているところも確かにあると感じました」

――樹の中でいろいろな感情が渦巻いていて、それがすれ違いとして表れていましたね

菅井「そうですね。きっと、どんな関係性の中でも、似たことはあるんじゃないかなと思うんです。だから、共感してくださる方も多いテーマなのかなと思いながら演じていました」

――ちなみにお2人自身は、人間関係の中ですれ違いが起きた時、どう向き合いますか？

中村「最初はやっぱり言いづらさがありますし、気を遣ってしまうこともあります。でも、後々のことを考えると、嫌なことは嫌だとはっきり伝えたほうがいいのかなと思うようになりました。相手にとっても、そのほうがきちんと意思が伝わるし、かえって失礼じゃないこともあると思うんです。いろいろな人と関わっていくと、時間が経つほど誤解や勘違いも生まれやすい気がしていて。だからこそ、悩んでいる最中に少しでも解決できたほうが、自分も相手も楽なんじゃないかなと思います」

菅井「私は20代前半から中盤くらいまでは、あまり言えないタイプでした。思っていることをなかなか伝えられなくて、後から後悔したり、問題が大きくなってしまったりすることもあって。そういう経験を通して、人間関係や組織の中で大事なことをいろいろ学んできた気がします」

――今は意識も変わってきましたか？

菅井「今は、思うことはなるべく早めに伝えるように意識しています。もちろん、まだまだ難しいんですけど、伝え方はすごく大事にしていますね。自分の意見だけを押しつけるのではなくて、相手の意見も聞きながら、リスペクトを忘れずに伝えることが大事なんじゃないかなと思っています」

――信頼関係があるからこそ、かえって言いづらくなることもありますよね

中村「ありますね。傷つけてしまったらどうしよう、とか」

菅井「大切だからこそ、伝えるのが難しいですよね。それこそ今回のテーマにもある"愛が邪魔をする"ということは、本当にひとつの大きなテーマだと思います。今作では、そんな2人が改めてちゃんと気持ちを伝え合っていくところが見どころになっていると思います」

――シリーズを重ねてきたお2人ですが、今作で改めて発見したお互いの一面はありましたか？

中村「本当に初めてお会いしてからここまでを思うと、だいぶ慣れてきましたし、関係性としても身を委ね合えている感覚があります。作品に対しても、お互い真剣に向き合っていて、その姿勢はすごく心強いです。言葉にしなくても、なんとなく気持ちがわかる瞬間も増えました。たとえば眠いのかなとかお腹が空いてるのかなとか、本当に些細なことなんですけど、なんとなく伝わるんです(笑)。

あと印象に残っているのは、大室山(2人の拠点・静岡県伊東市にある丘)に行こうと提案するシーンですね。家でまだ部屋着のままの樹が、少し面倒くさそうにしている姿がすごく自然で。お芝居の中で素に近い雰囲気が感じられて楽しかったです」

菅井「あの時は樹が張り切っていて、冬雨と月はそこまで乗り気じゃないみたいな空気感でしたよね(笑)」

――今作では、中学生になった月との3人のシーンも印象的でした。お2人にとって、月の存在はどのように映りましたか？

中村「月ちゃんがいなかったら、樹と冬雨の関係性もここまで真剣に捉えられなかったと思います。結婚したいと思っていても、それを正式に形にすることの難しさがあって、その中で2人が葛藤してきたものもある。さらに月にとっても、お母さんが2人いるという環境を受け止めていく時間が必要だったと思うんです。それでも月ちゃんなりに空気を明るくしてくれたり、気を遣ってくれたりする。その姿を感じながら、2人も責任と覚悟を持って"母"であろうとしている。本当に、月ちゃんがいなければ作れなかった関係性だなと思いました」

(C)2026映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』製作委員会

――あの年代の子どもは、大人の感情にとても敏感ですよね

菅井「そうですね。月はバランサーのような存在で、3人の中でいちばん大人なのかもしれないと思いました。樹は血のつながりがない中で子育てをしているので、映画に描かれていない時間の中でも、たくさん悩んで向き合い方を探してきたんだと思うんです。でも映画の中では、それを全部乗り越えて、本当のお母さんとしての覚悟を持っている。だからこそ、厳しく叱ることもできる。その関係性をすごく丁寧に感じていました」

――本作は"愛"というものを改めて考えさせられる作品でもありました。お2人は愛というものをどのように捉えていますか？

中村「愛にはいろいろな形があると思うんですけど、私自身は、相手が悲しんでいたり喜んでいたりする時に、それを自分のことのように感じられることが大きいのかなと思います。感情を共有し合って、他人事にしないこと。それを持ち続けることで、愛はどんどん大きくなっていくし、尊いものになっていくのかなと思いました」

菅井「相手の成功が、自分のこと以上に嬉しかったり、相手のことを思うからこそ、時には嫌われる覚悟を持って叱ったりすることもあると思うんです。そういう、相手を思う気持ちや思いやりが愛につながっていくのかなと感じますし、愛があるからこそできる行動もあるのかなと思います」

――最後に、公開を楽しみにしている方へメッセージをいただけますか？

中村「これまでドラマシリーズを見てくださった方にはもちろん、今作は今まで以上に"愛"というテーマが深く描かれているので、2人の人生の歩み方や向き合い方に、より共感していただけるんじゃないかなと思っています。より尊い作品になっていると思うので、たくさんの方に見ていただきたいです」

菅井「ドラマから映画へとつながって、こうして新しい"いつ×ふゆ"の世界を届けられるのは、シリーズを応援してくださった皆さんのおかげです。恋愛から愛情へと変わっていった2人と、月ちゃんとの暮らしをのぞき込むような感覚で楽しんでいただきながら、少しでも皆さんの毎日や生きるヒントにつながる作品になっていたら嬉しいです」

(C)2026映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』製作委員会

取材・文＝川崎龍也 撮影＝MISUMI

『チェイサーゲームW 水魚の交わり』公式サイト

公開情報

『チェイサーゲームW 水魚の交わり』

2026年5月15日(金)新宿バルト9ほか全国公開

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