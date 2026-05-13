【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

フジミ模型は、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、「超時空要塞マクロス」よりプラモデル「1/144 VF-1バルキリー ファイター形態（仮称）」の試作品を公開した。2026年冬に発売を予定している。

同社が展開中のスナップフィットの1/700スケール艦船モデル「波シリーズ」では、6月発売予定の「1/700 WN9 日本海軍戦艦 長門 昭和19年/捷一号作戦」が展示。8月発売予定の「1/700 WN10 日本海軍戦艦 金剛 昭和19年/捷一号作戦」に続いて、「榛名」、「比叡」、「長門（開戦時）」、「陸奥（開戦時）」の立体化を予定していることが明らかになった。

「1/12 NEXTシリーズ」からは、「ホンダ スーパーカブ110(アーベインデニムブルーメタリック) 特別仕様(オプションパーツ付き)」が登場。カブ110にオプションパーツを追加した特別仕様で、価格は4,950円。6月発売予定となっている。

また「1/24 車 NEXTシリーズ」では、「トヨタFJクルーザー(ホワイト/2011)」や「Honda S660 前期型/α（仮）」などが登場。そのほかにも「1/24 インチアップシリーズ」の「1/24 ID189 スバル WRX STI EJ20 Final Edition」などが展示されている。

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