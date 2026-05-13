美人クリエイター、妹との2ショットが話題「口元そっくり」「遺伝子強い」
【モデルプレス＝2026/05/13】クリエイターのおさきが5月12日、自身のInstagramを更新。妹との2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】人気クリエイター「遺伝子強い」美人妹公開
おさきは、自宅の玄関先でのブルーのタンクトップを身に着けたソロショットなど複数枚を投稿。また「玄関で撮ってたらうーちゃんちょうど帰ってきた」と綴り、撮影の途中に帰ってきたという妹「うーちゃん」と前後に並んだ形の2ショットも披露。ふたりとも口を閉じて微笑む、仲睦まじい姉妹ショットとなっている。
この投稿には「仲良し姉妹ほっこりする」「遺伝子強い」「偶然のショットが最高に可愛い」「口元そっくり」「美人姉妹」「子供の時の姿と今みたい」「うーちゃんも嬉しそう」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気クリエイター「遺伝子強い」美人妹公開
◆おさき、妹との2ショット公開
おさきは、自宅の玄関先でのブルーのタンクトップを身に着けたソロショットなど複数枚を投稿。また「玄関で撮ってたらうーちゃんちょうど帰ってきた」と綴り、撮影の途中に帰ってきたという妹「うーちゃん」と前後に並んだ形の2ショットも披露。ふたりとも口を閉じて微笑む、仲睦まじい姉妹ショットとなっている。
◆おさきの投稿に反響
この投稿には「仲良し姉妹ほっこりする」「遺伝子強い」「偶然のショットが最高に可愛い」「口元そっくり」「美人姉妹」「子供の時の姿と今みたい」「うーちゃんも嬉しそう」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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