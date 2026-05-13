【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

タカラトミーは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、アクションフィギュア「鋼鉄機神 AM-T03 スターセイバー」を展示している。

今回イベント会場の同社ブースにて「トランスフォーマー」シリーズの商品が多数展示されており、完成品合金モデルシリーズ「鋼鉄機神（アダマスマキナ）」から「AM-T03 スターセイバー」の原型を初展示している。

またその他にも、「MPG」シリーズより「MPG-24 イジェクト&アムホーン」「MPG-25 ブロードキャスト&スチールジョー」「MPG-26 ライノックス デストロンVer.」、「ニューレジェンズ」シリーズより「NL-07 ガルバトロン（ビーストウォーズII）」の原型やサンプルを展示しているほか、現在予約受付中の商品から、「スタジオシリーズ」より「TS-33 グリムロック」、「SYNERGENEX」シリーズより「エヴァンゲリオンプライム初号機」、「ワイルドキングW」より「WKWM-01 エナジーマスター レクスブレイド」などの展示も行なっている。

「ADAMAS MACHINA AM-T03 スターセイバー」

「MPG-24 イジェクト&アムホーン/MPG-25 ブロードキャスト&スチールジョー/MPG-26 ライノックス デストロンVer.」

「ニューレジェンズ NL-07 ガルバトロン（ビーストウォーズII）」

「スタジオシリーズ TS-33 グリムロック」

「SYNERGENEX エヴァンゲリオンプライム初号機」

「ワイルドキングW WKWM-01 エナジーマスター レクスブレイド」

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