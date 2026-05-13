元「KAT−TUN」でタレントの中丸雄一（42）が13日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、男性9人組「超特急」に大舞台でのアドバイスを送った。

番組には、超特急のリョウガ、シューヤ、マサヒロが出演。23作目のシングル「ガチ夢中！」のリリースや、11月に東京ドーム公演を行うことなどをPRした。

KAT−TUN時代に何度もドームの舞台に立ったことのある中丸には、シューヤが「楽屋、どんな感じですか？」と、細かい質問飛んだ。すると中丸は「結構広い部屋を与えてもらってました」と笑わせた。

初めてドームに立った時の思い出も聞かれた。「力みすぎてというか、気合が入りすぎて、呼吸がたぶん、深くなるんですよ」。さらに「ライブの途中で酸欠みたいになって、膝から崩れ落ちるっていう。一瞬、ブラックアウトじゃないですけど」と驚きの経験を口にすると、3人から「え〜！？」と驚きの声が上がった。

中丸はさらに、「別のメンバーも起こしていたので、初めてとなるとそんな現象も起こるのかなと。酸素だけは吸って、吐いてをやった方が」とも助言を送っていた。