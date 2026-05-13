磐越道で起きた高校部活動のバス事故を受けての対応です。岡山県教育委員会は、遠征の際の安全管理などを徹底するよう県立学校に通知。また、香川県でも、知事が安全管理を徹底したい考えを示しています。

【写真を見る】【磐越道バス事故受け】県教委「部活動の遠征は管理職が安全管理徹底を」県立学校長に通知【岡山】

（岡山県教育委員会保険体育課 片岡敏行課長）

「学校教育活動は安全安心があってのこと。改めてこの度の事故を受けて安全管理については、確認をしていただきたい」

高校生ら21人が死傷した福島県の磐越道でのバス事故を受け、県立学校の校長に対して通知が行われました。

岡山県教育委員会によりますと、通知は、部活動の遠征について時間に余裕をもった活動計画を立てるなど管理職が安全管理を徹底することを求めています。



（岡山県教育委員会保険体育課 片岡敏行課長）

「深夜に帰ってくるとか、深夜に運行しなければいけないだとか、無理な計画があると事故に繋がる可能性がございますので、無理のない計画を立てていただく」

バス会社と打合せを確実に 事故発生時の補償も確認を

このほか、バス会社と契約内容や行程の打ち合わせを確実に行うことや、事故が発生した際の補償内容についても事前に確認することなども挙げています。

（岡山県教育委員会保険体育課 片岡敏行課長）

「移動する際には、公共の交通機関を使うことを原則としていますし。それに準ずる貸し切りバス。バス会社や、旅行業者を通じたものを使うということは原則としてお伝えしている」

岡山県教委では、部活動の遠征は原則として公共交通機関を使用するよう求めています。やむを得ない場合、教員が運転する公用車での移動はできる一方で、レンタカーの利用は認めていません。今後は、国の動向を注視しながら、注意喚起を続けていくとしています。

香川県は

（香川県 池田豊人知事）

「学校の職員が運転する場合、職員が安全運転・安全管理をする必要があるので、それを徹底してもらうように、改めてできるだけ近い機会を捉えて徹底したいと思います」



おととい（11日）の会見で、香川県の池田知事は県内の公立・私立学校に安全管理を呼びかける一方、バス会社と契約する場合、バスの種類や運転手の情報を確認すること。

また、生徒だけで乗車せず必ず引率の教員が同乗することなどを徹底したいとしています。

香川県では、1994年に2人が死亡した琴平高校の野球部員を乗せたマイクロバス事故を受け、

バスを運転する教職員を対象にした安全運転講習会を毎年実施しているということです。