BE:FIRST・LEO、映画館スタッフとして働いていた当時のエピソードを明かす「日本一おいしいポップコーンを作っていた自負があります」【『第1回映画館大賞』授賞式】
BE:FIRSTのLEOが12日、東京・109シネマズプレミアム新宿で行われた『第1回映画館大賞（2026年）』授賞式にアンバサダーとして出席。映画館スタッフとして働いていたかつての思い出を振り返り、当時のエピソードなどを明かした。
【写真一覧】早見沙織や下野紘、江戸川コナンら豪華ゲストが登壇！授賞式の様子
本イベントは、映画館の魅力を発信するプロジェクト「映画館に行こう！」実行委員会（日本映画製作者連盟、外国映画輸入配給協会、モーションピクチャー・アソシエーション(MPA)、全国興行生活衛生同業組合連合会の4団体で構成）が創設した新しい映画賞。
授賞式では、大賞をはじめ各部門の結果が発表され、受賞した作品の監督や声優、プロデューサーら豪華ゲストが登壇した。LEOは、LiLiCoと共にアンバサダーとして参加し、会場を盛り上げた。
LEOは、アンバサダー就任の理由について「選んでいただいて光栄です。さまざまなことを学ばせていただいた映画館に恩返しができるチャンスをいただけてうれしいです」と熱い思いを告白。
LiLiCoも「日頃から作品を紹介し、映画館で上映されるという架け橋のような仕事をしていますので、今回いつもご一緒している皆さまとお会いでき、本企画のアンバサダーに選ばれて本当にうれしいです」と話した。
かつて映画館で実際に働いていたというLEOは、当時を思い出し「日本一おいしいポップコーンを作っていた自負があります」とほほえましいエピソードを紹介。すると、LiLiCoが自身の鑑賞時のルーティンについて「ホットドッグが一番好きで、映画が始まる前に食べちゃいます」と明かし、「いつか2人で映画館でフードを売りたいですね（笑）」と楽しげにトークする場面もあった。
イベント終盤では、アンバサダーを務めた感想について「ずっと緊張していました（笑）」とLEO。「自分も映画館で働いていましたし、今も通っていますが、映画館で作品を観ることで『自分の人生の主人公は自分自身だ』と再確認できる瞬間が多々あります。練習生として頑張っていた頃、先生に『今は音楽はいいから、この映画を観に行きなさい』と言われました。その映画を観て、自分がやりたかったことを思い出してオーディションに向かったこともありました。映画に背中を押されて今の自分がいるので、映画に携わるすべての方に感謝の気持ちでいっぱいです」と思いを述べた。
また、もし映画に出演するならどのような役が良いのかと質問された際には、LEOは「自分がポジティブな方ではないので、何ができるか想像がつかないのですが…アクションとかは好きですね！」と返答。LiLiCoも「LEOくんならタフな役も優しい役もできると思う」とエールを送っていた。
【『第1回映画館大賞（2026年）』結果一覧】
■第1回 映画館大賞
『国宝』（東宝配給）
■映画館でこそ観るべき！日本映画部門
1位：『国宝』（東宝配給）
2位：『爆弾』（ワーナー・ブラザース配給）
3位：『ファーストキス 1ST KISS』（東宝配給）
■ 映画館でこそ観るべき！外国映画部門
1位：『ウィキッド ふたりの魔女』（東宝東和配給）
2位：『F1R／エフワン』（ワーナー・ブラザース配給）
3位：『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（東和ピクチャーズ配給）
■ 映画館でこそ観るべき！アニメ映画部門
1位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（東宝・アニプレックス配給）
2位：『チェンソーマン レゼ篇』（東宝配給）
3位：『ズートピア2』（ウォルト・ディズニー・ジャパン配給）
■ もっとひろがれ！掘り出し映画部門
1位：『罪人たち』（ワーナー・ブラザース配給）
2位：『WEAPONS／ウェポンズ』（ワーナー・ブラザース配給）
3位：『新幹線大爆破』（ネットフリックス映画）
■ 映画館スタッフイチオシ 日本映画部門
1位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（東宝配給）
2位：『キングダム 魂の決戦』（東宝配給）
3位：『ゴジラ -0.0』（東宝配給）
■ 映画館スタッフイチオシ 外国映画部門
1位：『プラダを着た悪魔2』（ウォルト・ディズニー・ジャパン配給）
2位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（東宝東和配給）
3位：『トイ・ストーリー5』（ウォルト・ディズニー・ジャパン配給）
【写真一覧】早見沙織や下野紘、江戸川コナンら豪華ゲストが登壇！授賞式の様子
本イベントは、映画館の魅力を発信するプロジェクト「映画館に行こう！」実行委員会（日本映画製作者連盟、外国映画輸入配給協会、モーションピクチャー・アソシエーション(MPA)、全国興行生活衛生同業組合連合会の4団体で構成）が創設した新しい映画賞。
LEOは、アンバサダー就任の理由について「選んでいただいて光栄です。さまざまなことを学ばせていただいた映画館に恩返しができるチャンスをいただけてうれしいです」と熱い思いを告白。
LiLiCoも「日頃から作品を紹介し、映画館で上映されるという架け橋のような仕事をしていますので、今回いつもご一緒している皆さまとお会いでき、本企画のアンバサダーに選ばれて本当にうれしいです」と話した。
かつて映画館で実際に働いていたというLEOは、当時を思い出し「日本一おいしいポップコーンを作っていた自負があります」とほほえましいエピソードを紹介。すると、LiLiCoが自身の鑑賞時のルーティンについて「ホットドッグが一番好きで、映画が始まる前に食べちゃいます」と明かし、「いつか2人で映画館でフードを売りたいですね（笑）」と楽しげにトークする場面もあった。
イベント終盤では、アンバサダーを務めた感想について「ずっと緊張していました（笑）」とLEO。「自分も映画館で働いていましたし、今も通っていますが、映画館で作品を観ることで『自分の人生の主人公は自分自身だ』と再確認できる瞬間が多々あります。練習生として頑張っていた頃、先生に『今は音楽はいいから、この映画を観に行きなさい』と言われました。その映画を観て、自分がやりたかったことを思い出してオーディションに向かったこともありました。映画に背中を押されて今の自分がいるので、映画に携わるすべての方に感謝の気持ちでいっぱいです」と思いを述べた。
また、もし映画に出演するならどのような役が良いのかと質問された際には、LEOは「自分がポジティブな方ではないので、何ができるか想像がつかないのですが…アクションとかは好きですね！」と返答。LiLiCoも「LEOくんならタフな役も優しい役もできると思う」とエールを送っていた。
【『第1回映画館大賞（2026年）』結果一覧】
■第1回 映画館大賞
『国宝』（東宝配給）
■映画館でこそ観るべき！日本映画部門
1位：『国宝』（東宝配給）
2位：『爆弾』（ワーナー・ブラザース配給）
3位：『ファーストキス 1ST KISS』（東宝配給）
■ 映画館でこそ観るべき！外国映画部門
1位：『ウィキッド ふたりの魔女』（東宝東和配給）
2位：『F1R／エフワン』（ワーナー・ブラザース配給）
3位：『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（東和ピクチャーズ配給）
■ 映画館でこそ観るべき！アニメ映画部門
1位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（東宝・アニプレックス配給）
2位：『チェンソーマン レゼ篇』（東宝配給）
3位：『ズートピア2』（ウォルト・ディズニー・ジャパン配給）
■ もっとひろがれ！掘り出し映画部門
1位：『罪人たち』（ワーナー・ブラザース配給）
2位：『WEAPONS／ウェポンズ』（ワーナー・ブラザース配給）
3位：『新幹線大爆破』（ネットフリックス映画）
■ 映画館スタッフイチオシ 日本映画部門
1位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（東宝配給）
2位：『キングダム 魂の決戦』（東宝配給）
3位：『ゴジラ -0.0』（東宝配給）
■ 映画館スタッフイチオシ 外国映画部門
1位：『プラダを着た悪魔2』（ウォルト・ディズニー・ジャパン配給）
2位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（東宝東和配給）
3位：『トイ・ストーリー5』（ウォルト・ディズニー・ジャパン配給）