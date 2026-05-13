フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルを獲得し、今季限りで現役を引退した坂本花織さん（２６）が１３日、神戸市内で引退会見を行い、最後の挨拶で結婚を報告した。「私事ではございますが、先日結婚しました」。相手はフィギュア関係者ではなく、「大学時代に出会った方」といい、５月５日に婚姻届を提出。同い年で「本当に真逆の方で常に冷静にものごとを考えられる人」と笑顔で人柄を明かした。

この日、カンテレの夕方の報道番組「ｎｅｗｓランナー」では、サプライズでプロフィギュアスケーターの織田信成さんをインタビュアーとして派遣。移動の車内で坂本さんの会見の映像を見ていた織田さんは、結婚に「いやもうびっくり！何の報告もないから」と仰天。

坂本さんと対面すると「２週間前さ、一緒にアイスショー出てましたよね？その時に夜ご飯（みんなで）行ったよね？」と確認し、「結婚知らせてくれなかったんですけど…どういうことか（な）？」「俺、絶対に口軽いと思われて、（織田には）言わんとこ、ってなってるやん」とぼやくと、坂本さんは爆笑。「違う違う！口軽いじゃなくて、あそこはちょっと、大人が多すぎて、だからちょっと言わへん、って思ってて」と笑いながら否定していた。

坂本さんは同日、日本テレビ「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」のインタビューで、結婚について「本当に口が堅い人たちには言いました」と明かし、事前にミラノ・コルティナ五輪を戦った“りくりゅう”ペアや鍵山優真、苦楽をともにしてきた樋口新葉、三原舞依らには伝えていたと打ち明けていた。“りくりゅう”からは「『やっとか』と言われました」と笑っていた。