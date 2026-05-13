「Kiramune Music Festival 2026」DAY.2のオフィシャルレポートが到着！

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5月9日（土）、10日（日）に横浜アリーナで開催された『Kiramune Music Festival 2026』。

出演者は、Kiramuneレーベルに所属する、神谷浩史、浪川大輔、柿原徹也、岡本信彦、吉野裕行、SparQlew（上村祐翔・保住有哉・堀江 瞬・吉永拓斗）、江口拓也、IXIS（市川太一・小野元春・草野太一・小林大紀・榊原優希・堀金蒼平）。センター席をぐるっと一周する演出など、どこにいても近くに感じられるステージセットで、アンコール含め、約5時間にわたって繰り広げられた熱狂のライブ。DAY.2の模様をレポートする。

Kiramuneレーベルに所属する男性声優が一堂に会する大型イベント『Kiramune Music Festival 2026』。今回は、今年3月にデビューした新ユニット・IXISの初ライブの場でもあり、新たな風が吹き抜けたフェスにもなった。

トップバッター・浪川大輔の「キラフェスDAY.2、楽しんでいくぞ！」という掛け声でフェスの幕が上がる。新曲「UNSTOPPABLE」で、熱い歌声を響かせ、人気曲「イエローマン」では、お祭り男の本領を発揮、アゲアゲなテンションで会場をひとつにする。SparQlewは新曲「Knock」、そして「Bang！！！！」で、クールでカッコ良いダンスパフォーマンスを見せつけると、最後にセンター席をぐるっと囲むように4人が広がり、「キミはHappy」を歌い、ハッピーな空間を作り上げていた。和装で登場した岡本信彦は、「玉響」「綺羅桜」を妖艶に舞い歌う。イントロで早替えし、プリンスのような岡本と、白いジャケットに着替えたSparQlewで披露した新曲「永恋ルミナンス feat. SparQlew」では、美しいハーモニーを響かせていた。

神谷浩史が、スクリーンに広がる青空をバックに「ニジイロ・エンパシー」、ダンサーとともに「シンクロ（feat.早見沙織）」、オレンジに染まった会場で「サンライズオレンジ」と、最新アルバム『Share Music』からの楽曲を爽やかに歌い上げる。続く柿原徹也は、「リングオブドランカー」をファンキーに歌い、その後もダンスナンバーを連続で投下し、会場を沸かせていた。吉野裕行はギターロックな世界観で圧倒し、最新楽曲「ShouDou」を、炎が立ち上がるステージで熱唱。江口拓也は「飲んだらけ賛歌」から始まり、浪川が登場し、一緒に歌った「ファンキー☆GUI GUI」、最後に「ハブショット！」と、横浜アリーナを大宴会場にしていた。

IXISは、デビューミニアルバム『Roots of』から「Starry Flower」などを披露。どの曲も初パフォーマンスとは思えない堂々たるステージングで、6人でのダンス、そしてソロパートでは個性ある歌声を響かせていた。

Uncle Bombが「Bowers」を歌うと、続く岡本が、恒例となりつつある寸劇で、Uncle Bombと、「頂上まで駆け上がれ feat. Uncle Bomb」を歌いながら、3人でヤンキーの抗争を繰り広げていく。最後は、ラスボスの神谷（＆江口）までもが登場し、カオスな盛り上がりを見せていた。さらに岡本は、IXISとのコラボで「踊れアラビアンナイト」、柿原とのコラボで「パラダイス」を披露。続く柿原は、「MAE」メドレーなど、踊って盛り上がれる楽曲を重ね、新曲「DRILL」で締めくくる。SparQlewは、新曲の「Heart Song」で会場を元気に明るくし、エール曲「今日も世界の片隅で」では、みんなで声を出して盛り上がっていた。

神谷は「キマグレ アラブレ」と、吉野が参加しての「無限パラドックス（feat.吉野裕行）」を熱唱！ 圧巻のパフォーマンスで会場を熱狂させる。IXISはセンター席を囲むステージで「Colors」「Trigger」を披露。途中フェイクを入れる中、歌を被せるなど、グループで歌う良さを存分に発揮していた。「Will be the ONE」では、“Wow oh oh”とみんなで声を合わせ、手を左右に振って、気持ちをひとつにする。

吉野は7月3日（金）にデジタルリリースされる「LIFETIME」と珠玉のバラード「フユハジメ」をしっとりと歌い、浪川は「TRISING!」で、キレのあるダンスパフォーマンスを見せつける。久々の披露となった、浪川と柿原と吉野の3人曲「We’ll Versus」も、ファンを大いに喜ばせていた。本編ラストを飾った江口。「Water Drops」で切ない歌声を響かせたあとは、「ダ x ダ x ダ」や「Carnival」といった酒飲みのアンセムで、ダンサーを総動員！ 盛大なカーニバルを作り上げて、フェスを締めくくった。

アンコールでは、全員でアリーナ席の上部にある通路を一周し、ファンに感謝を伝えながら「Endless Notes」「Get Together!」を披露する。そして全メンバーがメドレーでそれぞれの楽曲を歌い、最後はファンも含めた全員で「僕らの描く未来」を歌って『キラフェス2026』は幕を下ろした。

Kiramuneメンバー全員で、観客を盛り上げた2日間。会場にいくつも用意されたステージを使い、ファンの近くでパフォーマンスするなど、どこで観ていても楽しめる空間で、5時間があっという間に感じるくらい、みんなが笑顔になれるフェスだった。

ライター：塚越 淳一

カメラマン：岡本麻衣、冨田望、深野輝美、山下陽子

Kiramune Music Festival 2026

5月9日（土）、10日（日）横浜アリーナ

＜DAY.2セットリスト＞

M1. 浪川大輔「UNSTOPPABLE」

M2. 浪川大輔「ELEVATION」

M3. 浪川大輔「イエローマン」

M4. SparQlew「Knock」

M5. SparQlew「Bang！！！！」

M6. SparQlew「キミはHappy」

M7. 岡本信彦「玉響」

M8. 岡本信彦「綺羅桜」

M9. 岡本信彦「永恋ルミナンス feat. SparQlew」

M10. 神谷浩史「ニジイロ・エンパシー」

M11. 神谷浩史「シンクロ（feat.早見沙織）」

M12. 神谷浩史「サンライズオレンジ」

M13. 柿原徹也「リングオブドランカー」

M14. 柿原徹也「Give It To Me」

M15. 柿原徹也「DIAMOND BEAT」

M16. 吉野裕行「サイレン」

M17. 吉野裕行「モノドラマ」

M18. 吉野裕行「ShouDou」

M19. 江口拓也「飲んだらけ賛歌」

M20. 浪川大輔×江口拓也「ファンキー☆GUI GUI」

M21. 江口拓也「ハブショット！」

M22. IXIS「Starry Flower」

M23. IXIS「STARTLINE！」

M24. IXIS「Spear Narcissus」

M25. Uncle Bomb「Bowers」

M26. 岡本信彦「頂上まで駆け上がれ feat. Uncle Bomb」

M27. 岡本信彦「Fondant」

M28. 岡本信彦「踊れアラビアンナイト」

M29. 柿原徹也×岡本信彦「パラダイス」

M30. 柿原徹也「JIRI恋〜Secret☆Night〜」

M31. 柿原徹也「MAE」メドレー（「進ませろ！」→「前進アッペンダン↑^_^↓」→「To the Next」→「MAE」）

M32. 柿原徹也「DRILL」

M33. SparQlew「Make you mine」

M34. SparQlew「Heart Song」

M35. SparQlew「今日も世界の片隅で」

M36. 神谷浩史「キマグレ アラブレ」

M37. 神谷浩史「無限パラドックス（feat.吉野裕行）」

M38. 神谷浩史「Chuuu!!!」

M39. IXIS「Colors」

M40. IXIS「Trigger」

M41. IXIS「Will be the ONE」

M42. 吉野裕行「LIFETIME」

M43. 吉野裕行「フユハジメ」

M44. 浪川大輔「TRISING!」

M45. 浪川大輔「青を掴む」

M46. 浪川大輔・柿原徹也・吉野裕行「We’ll Versus」

M47. 江口拓也「Water Drops」

M48. 江口拓也「飲みたくない」

M49. 江口拓也「ダ x ダ x ダ」

M50. 江口拓也「Carnival」

EN1. re Kiramune☆All Stars「Endless Notes」

EN2. re Kiramune☆All Stars「Get Together!」

EN3.

IXIS「STARTLINE！」

江口拓也 (Trignal)「ジンセイイチドキリ」

SparQlew「EASY GOING FEVER!」

吉野裕行「＼わっしょい／」

岡本信彦「最最強」

柿原徹也「咲いちゃいな」

浪川大輔「Like it Like it」

神谷浩史「ワヲ！」

EN4. re Kiramune☆All Stars「僕らの描く未来」

●リリース情報

Kiramune Music Festival 2026 at YOKOHAMA ARENA Blu-ray Disc

2026年11月25日発売

価格：￥15,400

詳細はこちら

https://kiramune.jp/news/10201/

関連リンク

Kiramuneオフィシャルサイト

https://kiramune.jp/