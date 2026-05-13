夜のひと笑い・こう、復縁恋人と寄り添いUSJデートショット公開「お似合い」「撮影がめちゃくちゃ上手」の声
【モデルプレス＝2026/05/13】YouTuber・夜のひと笑いのこうが5月12日、自身のInstagramを更新。恋人・ピンちゃんとのユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）でのデートの様子を公開し、話題となっている。
【写真】登録者数180万人超YouTuber「撮影がめちゃくちゃ上手」復縁恋人とのUSJデートショット
こうは「ピンちゃんとusjデートかましてきました」とつづり、音楽に合わせてカットが変わる編集の動画を投稿。角がついたキャップとヒョウ柄のカチューシャをつけ、USJ内の様々な場所で、2人が寄り添い笑顔でポーズを決めた姿を披露している。
この投稿には「2人とも可愛い」「撮影がめちゃくちゃ上手」「末永くお幸せに」「素敵なカップル」「お似合い」「幸せが伝わってくる」などとコメントが寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
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【写真】登録者数180万人超YouTuber「撮影がめちゃくちゃ上手」復縁恋人とのUSJデートショット
◆こう＆ピンちゃん、USJでの動画公開
こうは「ピンちゃんとusjデートかましてきました」とつづり、音楽に合わせてカットが変わる編集の動画を投稿。角がついたキャップとヒョウ柄のカチューシャをつけ、USJ内の様々な場所で、2人が寄り添い笑顔でポーズを決めた姿を披露している。
◆こう＆ピンちゃんのショットが話題
この投稿には「2人とも可愛い」「撮影がめちゃくちゃ上手」「末永くお幸せに」「素敵なカップル」「お似合い」「幸せが伝わってくる」などとコメントが寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
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