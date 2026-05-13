スザンヌ、ほっそり美脚披露 息子の母の日プレゼント取り入れたコーデに反響「センス抜群」「スタイルすごい」
【モデルプレス＝2026/05/13】タレントのスザンヌが5月12日、自身のInstagramを更新。息子からのプレゼントを着用したカジュアルなスタイルを公開し、話題となっている。
【写真】39歳美女タレント「センス抜群」息子にもらった靴下取り入れたミニ丈コーデ
スザンヌは「息子が母の日の朝、ハニカミ笑顔で渡してくれた宝物」「一生履けないのもったいないから（1足はまだ飾ってる）さっそく履いて息子に見てもらって」とつづり、足首にラインの入った2足の靴下の写真やピンク色のラガーシャツにミニ丈のボトムスとプレゼントの靴下を合わせたスタイルから美しい脚を披露した。また「朝から泣いた 1人で買いに行って隠してたんだって 可愛い、愛おしい、母しあわせ」と記している。
この投稿には「靴下は宝物ですね」「息子さんからの愛情たっぷり」「息子さん優しい」「センス抜群」「スタイルすごい」「素敵なママ」「幸せが溢れてる」などとコメントが寄せられている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳美女タレント「センス抜群」息子にもらった靴下取り入れたミニ丈コーデ
◆スザンヌ、息子からのプレゼントを公開
スザンヌは「息子が母の日の朝、ハニカミ笑顔で渡してくれた宝物」「一生履けないのもったいないから（1足はまだ飾ってる）さっそく履いて息子に見てもらって」とつづり、足首にラインの入った2足の靴下の写真やピンク色のラガーシャツにミニ丈のボトムスとプレゼントの靴下を合わせたスタイルから美しい脚を披露した。また「朝から泣いた 1人で買いに行って隠してたんだって 可愛い、愛おしい、母しあわせ」と記している。
◆スザンヌの投稿に反響
この投稿には「靴下は宝物ですね」「息子さんからの愛情たっぷり」「息子さん優しい」「センス抜群」「スタイルすごい」「素敵なママ」「幸せが溢れてる」などとコメントが寄せられている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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