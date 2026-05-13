体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考を兼ねたＮＨＫ杯（１４〜１７日、東京体育館）に向けた会見が５月１３日、大会会場で行われ、４月の全日本個人総合選手権で２位だった昨夏のパリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）は３連覇がかかる一戦を前に、「全日本は（橋本）大輝くんが連覇（６連覇）していますけど、ＮＨＫ杯は僕が１０連覇くらいまではしたいですね」と笑顔で話した。

橋本が「連覇を止める」と言っていたことを伝え聞くと「させないですね。本当にクオリティー勝負でやっていきたいので、技の難易度は大輝くんよりは低いですけど、完成度で勝負して自分の体操が一番だと証明したい」と力強く言った。

男子は全日本個人総合選手権の得点を持ち点として２日間で争われる。３連覇を狙う今年も全日本で６連覇を達成した橋本との一騎打ちの様相だ。岡は橋本との激戦を繰り広げた全日本で得点で上回りながらも今年から採用される内規加点の差で逆転され、またしても日本王者の称号を手にすることはできなかった。

ただ、収穫もあった。今年、跳馬でＤスコアを上げるため、こまで封印してきた大技「ロペス」を取り入れた。４年前の２０２２年の同大会で右膝全十字靱帯（じんたい）断裂した原因になってから回避し続けてきた大技だったが、予選、決勝で行い着地の乱れなどはあったものの、成功させた。「自信になった」と振り返っていた。橋本との差は０・２１６点差。完成度を上げ、持ち前の美しい体操を披露できれば、逆転優勝の可能性は十分ある。「自分らしい演技をしたい」と自身を貫いた先に頂点があると信じて戦う。

◆世界選手権代表 男女ともに代表は５枠。男子は全日本個人総合選手権の得点を持ち越して行われ、同大会のの上位３人が選出される。得点の半分を持ち越す女子は上位４人が代表入りする。男子の２位まで、女子の３位までの選手は今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表も兼ねる。残りの枠は、団体総合で貢献できる選手が選出される。