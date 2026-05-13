YUTA（中本悠太）、NCT 127の“若槻千夏”明かす「僕らのチーム“裏ボス”いない」
韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAとしても活躍する中本悠太が、12日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜 深2：36〜深2：55）に出演した。
【別カット】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太
心理テストの結果、“裏ボス”疑惑をかけられた若槻は「裏ボス感があるキャラなだけ」とし、「番組で言うと、大久保（佳代子）さん。私は自分からかき回すのは苦手だから、それを伝えるだけ」と否定した。
そんな若槻から「メンバーで裏ボス誰？」と問われると、「僕らのチーム“裏ボス”いないかも。若槻さんみたいに伝達をするメンバーはいる」と回答。その役目はDOYOUNG（ドヨン）が担っているそうで「マネージャーとメンバーの間をつないでくれる」と話していた。
【別カット】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太
心理テストの結果、“裏ボス”疑惑をかけられた若槻は「裏ボス感があるキャラなだけ」とし、「番組で言うと、大久保（佳代子）さん。私は自分からかき回すのは苦手だから、それを伝えるだけ」と否定した。
そんな若槻から「メンバーで裏ボス誰？」と問われると、「僕らのチーム“裏ボス”いないかも。若槻さんみたいに伝達をするメンバーはいる」と回答。その役目はDOYOUNG（ドヨン）が担っているそうで「マネージャーとメンバーの間をつないでくれる」と話していた。