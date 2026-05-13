GRe4N BOYZが、デジタルシングル「ペリドット」を5月22日0時にリリース。あわせてPre-add／Pre-saveキャンペーンも本日よりスタートする。

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「ペリドット」は、日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』の新テーマソングとして、番組リニューアルとなる3月30日の放送から起用。誰もが口にする挨拶「おはよう」から幕を開けるポップソングで、宝石のペリドットが持つ“希望”や“幸福”という石言葉になぞらえ、仕事や学業に励む人々の背中を押す一曲となっている。GRe4N BOYZ特有のキャッチーで疾走感あふれるメロディが、朝の時間を彩る楽曲だ。

またGRe4N BOYZは、来月から全国43公演となる2026年ツアー『GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” ～溢れる想いが止まらない～」』を開催。今ツアーのダンサブル曲は「ペリドット」に決定し、レクチャー動画も公開された。

ダンサブル曲とは、セットリストの中で1曲、会場全体でダンスをする楽曲のこと。開演中はもちろん、開演前にも各会場ロビーなどでファンが集まってダンスをする、GRe4N BOYZの全国ツアーではお馴染みの企画である。今ツアーでは自身初の試みとしてライブに3D演出を盛り込み、観客全員が3Dメガネを着用して楽しむイマーシブなライブ体験となる。

（文＝リアルサウンド編集部）