桑田佳祐×『あかね噺』のあかねがアクスタに！「人誑し / ひとたらし」完全生産限定盤に同梱決定

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桑田佳祐が6月24日にリリースするニューシングル「人誑し / ひとたらし」の完全生産限定盤に、TVアニメ『あかね噺』原作作画担当の馬上鷹将による描き下ろしイラストがアイテム化した“桑田佳祐×阿良川あかね Jump and Shout!!アクリルスタンド”が同梱されることが決定した。

■桑田佳祐×あかねが背中合わせでギターセッション

本アイテムは、TVアニメ『あかね噺』の放送開始を記念して、『週刊少年ジャンプ』にコラボアナザー表紙として掲載され話題を博した、原作作画担当・馬上鷹将による描き下ろしスペシャルイラストをアクリルスタンド化したもの。桑田と主人公のあかねが和装で背中合わせにギターセッションをする躍動感溢れるイラストは、まさに夢の共演。

桑田佳祐関連の制作物において、アクリルスタンドが製作されるのは今回が初のこと。シングルCDの完全生産限定盤でしか手に入れることのできない超貴重なスペシャルアイテムになっている。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■関連リンク

TVアニメ『あかね噺』作品サイト

https://akane-banashi.com/

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp