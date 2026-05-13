キタニタツヤ、TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』EDテーマ「れびてーしょん」をCDリリース
キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマ「れびてーしょん」のCDを6月17日に発売する。
■ジャケットにはアニメのヒロイン・超てんちゃんが登場
今回の発表にあわせてCDジャケットの絵柄も解禁。いつもと少し違った雰囲気のアニメのヒロイン・超てんちゃんが描き下ろされた特別仕様となっている。
TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』は毎週土曜24時30分よりTOKYO MX、BS11、WOWOW他にて放送中。ABEMAでも地上波同時・最速配信されている。
(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT
■リリース情報
2026.04.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE「火種」
https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/HIDANEAW
2026.06.07 ON SALE
SINGLE「れびてーしょん」
https://tatsuyakitani.lnk.to/LEVITATION_PKG
2026.06.17 ON SALE
SINGLE「火種」
https://tatsuyakitani.lnk.to/Hidane_PKG
■関連リンク
アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』作品サイト
https://needygirl-anime.com
キタニタツヤ OFFICIAL SITE
https://tatsuyakitani.com/