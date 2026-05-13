キタニタツヤ、TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』EDテーマ「れびてーしょん」をCDリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマ「れびてーしょん」のCDを6月17日に発売する。

■ジャケットにはアニメのヒロイン・超てんちゃんが登場

今回の発表にあわせてCDジャケットの絵柄も解禁。いつもと少し違った雰囲気のアニメのヒロイン・超てんちゃんが描き下ろされた特別仕様となっている。

TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』は毎週土曜24時30分よりTOKYO MX、BS11、WOWOW他にて放送中。ABEMAでも地上波同時・最速配信されている。

(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

■リリース情報

2026.04.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「火種」

https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/HIDANEAW

2026.06.07 ON SALE

SINGLE「れびてーしょん」

https://tatsuyakitani.lnk.to/LEVITATION_PKG

2026.06.17 ON SALE

SINGLE「火種」

https://tatsuyakitani.lnk.to/Hidane_PKG

■関連リンク

アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』作品サイト

https://needygirl-anime.com

キタニタツヤ OFFICIAL SITE

https://tatsuyakitani.com/