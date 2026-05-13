映画『超かぐや姫！』夏吉ゆうこ＆早見沙織が「ワールドイズマイン CPK! Remix」を一発撮り

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オリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』より、かぐや役の夏吉ゆうこ、月見ヤチヨ役の早見沙織が『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。

■ライブ感を楽しむように息ぴったりに歌うふたり

Netflixでの配信後、国内の「今日の映画TOP10」で1位を獲得、海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得し世界的な反響を呼んでいる『超かぐや姫！』。今回披露するのは、ボカロPのryo（supercell）が2008年に発表した名曲「ワールドイズマイン」を本作のためにryo自らがリミックスを手掛け、よりライブ映えする一曲にチューンアップさせた「ワールドイズマイン CPK! Remix」。

歌うのは、プレミア公開時の同時接続数が5万人を超え、公開からわずか2週間足らずで再生回数300万回を突破するなど大反響を呼んでいる「ray 超かぐや姫！Version」に引き続き、かぐや役の夏吉ゆうこと月見ヤチヨ役の早見沙織。本編を彷彿とさせる早見の台詞から始まり、一発撮りの緊張感のなかでもライブ感を楽しむように息ぴったりに歌う姿が印象的だ。

夏吉ゆうこと早見沙織が登場する『THE FIRST TAKE』第666回は、5月13日22時よりプレミア公開。

■夏吉ゆうこ コメント

■早見沙織 コメント

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

『超かぐや姫！』OFFICIAL SITE

https://www.cho-kaguyahime.com/