「日経225ミニ」手口情報（13日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限17万175枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月13日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の17万175枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 170175( 170175)
ソシエテジェネラル証券 84814( 84814)
SBI証券 69813( 32177)
バークレイズ証券 32162( 32162)
楽天証券 46681( 22217)
松井証券 17168( 17168)
日産証券 10872( 10872)
JPモルガン証券 6294( 6294)
サスケハナ・ホンコン 5720( 5720)
三菱UFJeスマート 8948( 5570)
ビーオブエー証券 5149( 5149)
マネックス証券 4178( 4178)
みずほ証券 3983( 3983)
ゴールドマン証券 2321( 2317)
大和証券 1923( 1923)
UBS証券 1498( 1498)
インタラクティブ証券 1414( 1414)
モルガンMUFG証券 1262( 1262)
フィリップ証券 881( 881)
BNPパリバ証券 423( 423)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1176( 1176)
ソシエテジェネラル証券 911( 911)
バークレイズ証券 682( 682)
三菱UFJeスマート 150( 140)
フィリップ証券 125( 125)
マネックス証券 90( 90)
SBI証券 162( 58)
JPモルガン証券 55( 55)
楽天証券 77( 53)
松井証券 30( 30)
日産証券 12( 12)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 32( 32)
JPモルガン証券 15( 15)
ABNクリアリン証券 15( 15)
フィリップ証券 13( 13)
楽天証券 7( 7)
SBI証券 5( 3)
松井証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 5( 1)
日産証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 170175( 170175)
ソシエテジェネラル証券 84814( 84814)
SBI証券 69813( 32177)
バークレイズ証券 32162( 32162)
楽天証券 46681( 22217)
松井証券 17168( 17168)
日産証券 10872( 10872)
JPモルガン証券 6294( 6294)
サスケハナ・ホンコン 5720( 5720)
三菱UFJeスマート 8948( 5570)
ビーオブエー証券 5149( 5149)
マネックス証券 4178( 4178)
みずほ証券 3983( 3983)
ゴールドマン証券 2321( 2317)
大和証券 1923( 1923)
UBS証券 1498( 1498)
インタラクティブ証券 1414( 1414)
モルガンMUFG証券 1262( 1262)
フィリップ証券 881( 881)
BNPパリバ証券 423( 423)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1176( 1176)
ソシエテジェネラル証券 911( 911)
バークレイズ証券 682( 682)
三菱UFJeスマート 150( 140)
フィリップ証券 125( 125)
マネックス証券 90( 90)
SBI証券 162( 58)
JPモルガン証券 55( 55)
楽天証券 77( 53)
松井証券 30( 30)
日産証券 12( 12)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 32( 32)
JPモルガン証券 15( 15)
ABNクリアリン証券 15( 15)
フィリップ証券 13( 13)
楽天証券 7( 7)
SBI証券 5( 3)
松井証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 5( 1)
日産証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース