「日経225先物」手口情報（13日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万2564枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月13日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2564枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12564( 12043)
ソシエテジェネラル証券 8270( 7725)
バークレイズ証券 2379( 2249)
サスケハナ・ホンコン 2203( 2150)
モルガンMUFG証券 1355( 1313)
SBI証券 2305( 1241)
JPモルガン証券 1223( 917)
松井証券 848( 848)
ゴールドマン証券 3218( 824)
野村証券 1737( 769)
ビーオブエー証券 1037( 701)
日産証券 603( 603)
大和証券 780( 602)
ドイツ証券 541( 541)
楽天証券 738( 528)
BNPパリバ証券 576( 488)
みずほ証券 550( 449)
三菱UFJ証券 646( 417)
三菱UFJeスマート 490( 410)
インタラクティブ証券 395( 395)
UBS証券 1136( 0)
HSBC証券 1000( 0)
シティグループ証券 202( 0)
SMBC日興証券 3( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 127( 127)
SBI証券 101( 87)
松井証券 21( 21)
三菱UFJeスマート 14( 12)
ABNクリアリン証券 10( 10)
みずほ証券 8( 8)
ドイツ証券 8( 8)
フィリップ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 5( 5)
楽天証券 11( 3)
日産証券 3( 3)
光世証券 2( 2)
シティグループ証券 2( 2)
UBS証券 1000( 0)
HSBC証券 1000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12564( 12043)
ソシエテジェネラル証券 8270( 7725)
バークレイズ証券 2379( 2249)
サスケハナ・ホンコン 2203( 2150)
モルガンMUFG証券 1355( 1313)
SBI証券 2305( 1241)
JPモルガン証券 1223( 917)
松井証券 848( 848)
ゴールドマン証券 3218( 824)
野村証券 1737( 769)
ビーオブエー証券 1037( 701)
日産証券 603( 603)
大和証券 780( 602)
ドイツ証券 541( 541)
楽天証券 738( 528)
BNPパリバ証券 576( 488)
みずほ証券 550( 449)
三菱UFJ証券 646( 417)
三菱UFJeスマート 490( 410)
インタラクティブ証券 395( 395)
UBS証券 1136( 0)
HSBC証券 1000( 0)
シティグループ証券 202( 0)
SMBC日興証券 3( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 127( 127)
SBI証券 101( 87)
松井証券 21( 21)
三菱UFJeスマート 14( 12)
ABNクリアリン証券 10( 10)
みずほ証券 8( 8)
ドイツ証券 8( 8)
フィリップ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 5( 5)
楽天証券 11( 3)
日産証券 3( 3)
光世証券 2( 2)
シティグループ証券 2( 2)
UBS証券 1000( 0)
HSBC証券 1000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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