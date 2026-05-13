舞台『チェンソーマン』“チェンソーマン役”、体調不良で降板 仲宗根豊が一定期間休養
舞台『「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇』は13日、チェンソーマン役で出演予定だった仲宗根豊が降板すると発表した。体調不良のため一定期間の休養が必要になったと説明した。
【写真】クオリティ高すぎ…仲宗根豊が演じる予定だったチェンソーマン
同作の公式サイトに「重要なお知らせ」を掲載。「『チェンソーマン』ザ・ステージ レゼ篇にチェンソーマン役で出演を予定しておりました仲宗根豊さんにつきまして、体調不良のため一定期間の休養が必要となり、大変残念ではございますがやむを得ず降板することとなりました。楽しみにしていた皆様にはご迷惑ならびにご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と報告した。
「つきましては、仲宗根豊さんに代わり、Taisei Nakamotoさんに全ての公演にご出演いただき、公演は上演いたします」と説明した。
また、「今回の変更に伴う公演チケットの払い戻しはございません。何卒ご理解ご了承くださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
『「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇』は、7月25日〜8月2日に東京・天王洲銀河劇場、8月7日〜12日に京都劇場で上演を予定する。
『チェンソーマン』は、悪魔を身に宿した少年デンジが、デビルハンターとして活躍する姿を描く、藤本タツキ氏による大人気ダークヒーローアクション漫画。2018年より「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載が開始され、22年7月からは第二部が「少年ジャンプ＋」（同社）にて連載、26年3月25日に第二部が完結。コミックス計24巻の累計部数が3600万部を突破すると共に、25年9月に公開された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、興行収入108億円を突破する大ヒットを記録した。アニメ『チェンソーマン 刺客篇』の制作も決定している。
【写真】クオリティ高すぎ…仲宗根豊が演じる予定だったチェンソーマン
同作の公式サイトに「重要なお知らせ」を掲載。「『チェンソーマン』ザ・ステージ レゼ篇にチェンソーマン役で出演を予定しておりました仲宗根豊さんにつきまして、体調不良のため一定期間の休養が必要となり、大変残念ではございますがやむを得ず降板することとなりました。楽しみにしていた皆様にはご迷惑ならびにご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と報告した。
また、「今回の変更に伴う公演チケットの払い戻しはございません。何卒ご理解ご了承くださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
『「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇』は、7月25日〜8月2日に東京・天王洲銀河劇場、8月7日〜12日に京都劇場で上演を予定する。
『チェンソーマン』は、悪魔を身に宿した少年デンジが、デビルハンターとして活躍する姿を描く、藤本タツキ氏による大人気ダークヒーローアクション漫画。2018年より「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載が開始され、22年7月からは第二部が「少年ジャンプ＋」（同社）にて連載、26年3月25日に第二部が完結。コミックス計24巻の累計部数が3600万部を突破すると共に、25年9月に公開された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、興行収入108億円を突破する大ヒットを記録した。アニメ『チェンソーマン 刺客篇』の制作も決定している。