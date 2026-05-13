スーパー歌舞伎『もののけ姫』、扮装写真を公開 アシタカ・市川團子、サン・中村壱太郎、エボシ御前・中村時蔵
スーパー歌舞伎『もののけ姫』（7月3日〜8月23日 東京・新橋演舞場）から、アシタカ役の市川團子、サン役の中村壱太郎、エボシ御前役の中村時蔵の扮装写真が公開された。
【写真】化粧も“サン”再現！スーパー歌舞伎『もののけ姫』中村壱太郎の扮装写真
あわせて、15秒のスポット映像も解禁された。3人の凛々しい動きと真っすぐ射貫くような視線は、まさに人間と自然が衝突していく過程や、共生を巡り戦うそれぞれの力強さを彷彿とさせる。一体どんな世界が舞台上に広がるのか、作品への期待が高まる。
また、15日から松竹公式YouTubeチャンネルにて「週刊もののけ歌舞伎チャンネル」（全10回予定）が配信される。今作が創られていく製作の裏側に迫る内容となっており、初回はメインキャスト3人のスチール撮影に密着する。毎週金曜午後7時に更新される予定。
本作は、スーパー歌舞伎初演から40周年を迎える今年、人々に愛され続けるスタジオジブリの不朽の名作『もののけ姫』を、壮大なスペクタクルとダイナミックな演出で展開するスーパー歌舞伎として上演する。
宮崎駿監督（※崎＝たつさき）が原作・脚本・監督を手掛け、壮大な自然と人間の物語を描いた映画『もののけ姫』は、アシタカとサン、タタラ場に生きる人々と森に棲む神々、それぞれの運命が絡みあい、人間と自然の壮絶な衝突と共生への願いを描き出す物語。
呪いをかけられた少年・アシタカを團子、山犬に育てられた少女・サンを壱太郎、またタタラ場を統率するリーダー・エボシ御前を時蔵、猪神一族の最長老・乙事主を市川中車が演じる。
【写真】化粧も“サン”再現！スーパー歌舞伎『もののけ姫』中村壱太郎の扮装写真
あわせて、15秒のスポット映像も解禁された。3人の凛々しい動きと真っすぐ射貫くような視線は、まさに人間と自然が衝突していく過程や、共生を巡り戦うそれぞれの力強さを彷彿とさせる。一体どんな世界が舞台上に広がるのか、作品への期待が高まる。
本作は、スーパー歌舞伎初演から40周年を迎える今年、人々に愛され続けるスタジオジブリの不朽の名作『もののけ姫』を、壮大なスペクタクルとダイナミックな演出で展開するスーパー歌舞伎として上演する。
宮崎駿監督（※崎＝たつさき）が原作・脚本・監督を手掛け、壮大な自然と人間の物語を描いた映画『もののけ姫』は、アシタカとサン、タタラ場に生きる人々と森に棲む神々、それぞれの運命が絡みあい、人間と自然の壮絶な衝突と共生への願いを描き出す物語。
呪いをかけられた少年・アシタカを團子、山犬に育てられた少女・サンを壱太郎、またタタラ場を統率するリーダー・エボシ御前を時蔵、猪神一族の最長老・乙事主を市川中車が演じる。