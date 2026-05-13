【きみ愛】追加キャストに木村良平、鈴木崚汰 新キャラクターのビジュアル公開
テレビアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』（7月放送スタート テレビ朝日系）の新キャラクターのビジュアルとキャストが発表された。ユリウスにエルサとの結婚を命じた、ラルト国の王太子・アレクシス役を木村良平、ユリウスと同じくアレクシス王太子の側近であるイエレ役を鈴木崚汰が演じる。
【画像】黒髪で潔癖！鈴木崚汰演じる『きみ愛』新キャラクター
木村演じるアレクシス・ヨーセフ・ラルトは、ラルト国の王太子であり、ユリウスの主君。国内の反逆分子に利用される前に、ユカライネン公爵家を味方にするべく、側近であるユリウスにエルサとの結婚を命じた存在。王太子としての責務を背負う一方で、おおらかな性格で愛妻家というチャーミングなポイントも魅力的なキャラクターだ。
鈴木演じるイエレ・エクルースはユリウスと同様、アレクシス王太子の側近。エクルース侯爵家の長男で、父親は将軍のエリート。少々潔癖気味で、政治絡みの策略には向かない性格を持つ人物でもある。
本作は、漫画・水埜なつ氏、原作・三沢ケイ氏による同名漫画が原作。貧乏ながらも前向きに生きる没落貴族令嬢エルサ・ユカライネンと、エリートだが不器用でこじらせている次期公爵ユリウス・ロイアスが、利害の一致から出会ったその日に「契約結婚」をすることから始まる「尊すぎる“むずキュン”ハートフルラブコメディ」。
共に過ごす日々の中で、互いの優しさに触れ、少しずつ心を通わせ “両片想い”となり、やがて“本当の夫婦”そして“家族”になっていくまでを、優しく丁寧に描いていく。
【画像】黒髪で潔癖！鈴木崚汰演じる『きみ愛』新キャラクター
木村演じるアレクシス・ヨーセフ・ラルトは、ラルト国の王太子であり、ユリウスの主君。国内の反逆分子に利用される前に、ユカライネン公爵家を味方にするべく、側近であるユリウスにエルサとの結婚を命じた存在。王太子としての責務を背負う一方で、おおらかな性格で愛妻家というチャーミングなポイントも魅力的なキャラクターだ。
本作は、漫画・水埜なつ氏、原作・三沢ケイ氏による同名漫画が原作。貧乏ながらも前向きに生きる没落貴族令嬢エルサ・ユカライネンと、エリートだが不器用でこじらせている次期公爵ユリウス・ロイアスが、利害の一致から出会ったその日に「契約結婚」をすることから始まる「尊すぎる“むずキュン”ハートフルラブコメディ」。
共に過ごす日々の中で、互いの優しさに触れ、少しずつ心を通わせ “両片想い”となり、やがて“本当の夫婦”そして“家族”になっていくまでを、優しく丁寧に描いていく。
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