佐野元春、“声”と“詩”にフォーカスしたスポークンワーズ・ライブ9年ぶり開催へ
佐野元春が、9年ぶりとなるスポークンワーズ・ライブ『佐野元春スポークンワーズ・ライブ 2026「In Motion - 空気」』を開催することが決定した。45周年アニバーサリーツアーを成功のうちに終えたばかりの佐野が、新たな表現へと動き出す。
【動画】佐野元春 and ザ・ハートランド『LAND HO!横浜スタジアム1994.9.15』トレイラー
スポークンワーズ・ライブは、朗読や語りを軸に、音楽、即興演奏、ステージ表現を融合させた佐野元春独自のパフォーマンスシリーズ。2001年『植民地の夜は更けて』、2003年『増幅』、2010年『僕が旅に出る理由』、2017年『変容』に続く通算5回目の開催となる。
フォーク、ジャズ、ロック、アバンギャルド、ファンク、現代音楽までを横断するサウンドの中で、佐野の言葉が自由に躍動。歌とは異なる形でむき出しになる“声”と“詩”による緊張感と没入感が特徴で、これまで高い評価を集めてきた。
バックバンドには、キーボードに井上鑑、ドラムに山木秀夫、ベースに坂井紅介という日本音楽界を代表するトッププレイヤーが参加。卓越した演奏で作品世界を支える。
今回のタイトル『空気』には、時代の気分や見えない圧力、加速する情報社会、揺れ続ける世界情勢の中で生まれる不安やざわめきが投影されているという。目には見えず、しかし確かに存在するもの。その正体に、佐野は言葉と音楽で迫る。
公演は、東京・丸の内 COTTON CLUBにて6月30日、7月9日、10日の3日間開催。各日2公演が行われる。
■『佐野元春スポークンワーズ・ライブ 2026「In Motion - 空気」』
会場：東京・丸の内COTTON CLUB
日時：
6月30日（火） 1st.Show 午後5時開場／午後6時開演
6月30日（火） 2nd.Show 午後7時45分開場／午後8時30分開演
7月9日（木） 1st.Show 午後5時開場／午後6時開演
7月9日（木） 2nd.Show 午後7時45分開場／午後8時30分開演
7月10日（金） 1st.Show 午後5時開場／午後6時開演
7月10日（金） 2nd.Show 午後7時45分開場／午後8時30分開演
【動画】佐野元春 and ザ・ハートランド『LAND HO!横浜スタジアム1994.9.15』トレイラー
スポークンワーズ・ライブは、朗読や語りを軸に、音楽、即興演奏、ステージ表現を融合させた佐野元春独自のパフォーマンスシリーズ。2001年『植民地の夜は更けて』、2003年『増幅』、2010年『僕が旅に出る理由』、2017年『変容』に続く通算5回目の開催となる。
バックバンドには、キーボードに井上鑑、ドラムに山木秀夫、ベースに坂井紅介という日本音楽界を代表するトッププレイヤーが参加。卓越した演奏で作品世界を支える。
今回のタイトル『空気』には、時代の気分や見えない圧力、加速する情報社会、揺れ続ける世界情勢の中で生まれる不安やざわめきが投影されているという。目には見えず、しかし確かに存在するもの。その正体に、佐野は言葉と音楽で迫る。
公演は、東京・丸の内 COTTON CLUBにて6月30日、7月9日、10日の3日間開催。各日2公演が行われる。
■『佐野元春スポークンワーズ・ライブ 2026「In Motion - 空気」』
会場：東京・丸の内COTTON CLUB
日時：
6月30日（火） 1st.Show 午後5時開場／午後6時開演
6月30日（火） 2nd.Show 午後7時45分開場／午後8時30分開演
7月9日（木） 1st.Show 午後5時開場／午後6時開演
7月9日（木） 2nd.Show 午後7時45分開場／午後8時30分開演
7月10日（金） 1st.Show 午後5時開場／午後6時開演
7月10日（金） 2nd.Show 午後7時45分開場／午後8時30分開演