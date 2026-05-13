戸田恵梨香主演『地獄に堕ちるわよ』2週連続世界TOP10入り “欲望だけが真実”特別映像＆メイキング写真解禁
Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が、日本のみならず世界でも大きな反響を呼んでいる。Netflix週間グローバルTOP10（非英語番組部門）で2週連続4位にランクイン。日本国内で2週連続1位を獲得したほか、香港、韓国、シンガポール、タイ、台湾、ベトナムでもTOP10入りした。
【動画】“地獄”みたいな人生を“欲望”だけで生きてきた特別映像
本作は、独自の六星占術と「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈な言葉で時代を席巻した“日本一有名な占い師”細木数子をモデルに、昭和から平成にかけて激動の人生を描くドラマシリーズ。
戦後の焼け野原で飢え、貧しさから脱するため高校を中退して夜の街で働きはじめ、20歳そこそこでナイトクラブを次々と成功させて「銀座の女王」と呼ばれた細木。夜の街で培った人心掌握術を駆使し、その後占い師として一世を風靡する一方で、霊感商法や裏社会とのつながりなど、黒い噂が囁かれた女傑の素顔とは？
戦後復興期の新橋、銀座、赤坂の賑わい、高度成長期とオイルショックによる終焉、そしてバブル経済期に視聴率と大金を産む寵児にかしずくマスコミ業界の内幕といった、昭和から平成にかけての60年にわたる風景を鮮やかに映像化しながら、女の壮絶な闘いと欲望渦巻く虚々実々のドラマが繰り広げられる。
17歳から67歳までの細木を演じた戸田は、欲望と高慢、孤独を抱えながらも突き進む女傑を圧巻の熱量で体現。監督は『脳男』『去年の冬、きみと別れ』の瀧本智行と、『ガンニバル』シーズン2の大庭功睦が務めた。
このたび解禁された特別予告映像では、「食い物が欲しかった」「金が欲しかった」「愛が欲しかった」「夢が欲しかった―」「力が欲しかった―」と、細木を突き動かした“欲望”にフォーカス。欲望を原動力に地獄のような時代を生き抜き、「女帝」と呼ばれるまでにのし上がっていく姿が切り取られている。
「欲望だけが真実だ」「欲望は生きる力になる」「欲望のない人生なんて面白くも何ともない…！」まるで自分自身に言い聞かせるかのように強く語りかける細木の言葉は、観る者の心にも深く突き刺さる。
さらに、メイキング写真も公開。戸田の特殊メイクや、昭和の銀座・赤坂を再現した大規模セット、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子らキャスト陣の撮影舞台裏が収められており、本作の圧倒的なスケール感を感じさせる内容となっている。
【動画】“地獄”みたいな人生を“欲望”だけで生きてきた特別映像
本作は、独自の六星占術と「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈な言葉で時代を席巻した“日本一有名な占い師”細木数子をモデルに、昭和から平成にかけて激動の人生を描くドラマシリーズ。
戦後復興期の新橋、銀座、赤坂の賑わい、高度成長期とオイルショックによる終焉、そしてバブル経済期に視聴率と大金を産む寵児にかしずくマスコミ業界の内幕といった、昭和から平成にかけての60年にわたる風景を鮮やかに映像化しながら、女の壮絶な闘いと欲望渦巻く虚々実々のドラマが繰り広げられる。
17歳から67歳までの細木を演じた戸田は、欲望と高慢、孤独を抱えながらも突き進む女傑を圧巻の熱量で体現。監督は『脳男』『去年の冬、きみと別れ』の瀧本智行と、『ガンニバル』シーズン2の大庭功睦が務めた。
このたび解禁された特別予告映像では、「食い物が欲しかった」「金が欲しかった」「愛が欲しかった」「夢が欲しかった―」「力が欲しかった―」と、細木を突き動かした“欲望”にフォーカス。欲望を原動力に地獄のような時代を生き抜き、「女帝」と呼ばれるまでにのし上がっていく姿が切り取られている。
「欲望だけが真実だ」「欲望は生きる力になる」「欲望のない人生なんて面白くも何ともない…！」まるで自分自身に言い聞かせるかのように強く語りかける細木の言葉は、観る者の心にも深く突き刺さる。
さらに、メイキング写真も公開。戸田の特殊メイクや、昭和の銀座・赤坂を再現した大規模セット、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子らキャスト陣の撮影舞台裏が収められており、本作の圧倒的なスケール感を感じさせる内容となっている。