MISIA『星空のラジオ』松任谷由実が2週にわたってゲスト出演 ユーミンの“描写がすごい1曲”とは!?
MISIAのラジオ番組『MISIA 星空のラジオ 〜Sunday Sunset〜』（NHK FM）に松任谷由実がゲストで登場する。5月17日、24日の2週にわたって放送される。
【画像】仲良さそう！松任谷由実×MISIAの2ショット
MISIAのデビュー以来、親交を深め、イベントやメディアでも共演を重ねてきた2人。今年3月からNHK総合で放送中のドラマ『ラジオスター』（毎週月〜木曜 午後10：45）の主題歌でMISIAが歌唱する「舟いっぱいの幸を」では松任谷が作詞作曲を手がけている。
その縁もあって実現した今回のラジオ共演。ドラマの舞台でもあり、2人にとってもゆかりの深い石川・能登の思い出から、主題歌の歌詞に込めた思い、そしてレコーディングの意外な舞台裏まで、たっぷりと語り合った。また『ラジオスター』主演の福地桃子もボイスメッセージで出演。福地がどのように主題歌を聴き、何を感じたのかを語る。
番組2週目では、松任谷が昨年発表したアルバム『Wormhole/Yumi AraI』や、現在2人がそれぞれ行っている長期間のツアーの話題も。デビューから53年経ってもなお進化を続けるユーミンの創作活動を中心にトークが展開される。
さらにMISIAが「ユーミンの描写がすごい1曲」もセレクト。選曲理由とともにオンエアする。
■放送予定
5月17日（日） 後5：00〜後6：00＜NHK FM＞
5月24日（日） 後5：00〜後6：00＜NHK FM＞
※NHK ONEらじる★らじるで同時配信。放送から1週間聴き逃し配信
【画像】仲良さそう！松任谷由実×MISIAの2ショット
MISIAのデビュー以来、親交を深め、イベントやメディアでも共演を重ねてきた2人。今年3月からNHK総合で放送中のドラマ『ラジオスター』（毎週月〜木曜 午後10：45）の主題歌でMISIAが歌唱する「舟いっぱいの幸を」では松任谷が作詞作曲を手がけている。
番組2週目では、松任谷が昨年発表したアルバム『Wormhole/Yumi AraI』や、現在2人がそれぞれ行っている長期間のツアーの話題も。デビューから53年経ってもなお進化を続けるユーミンの創作活動を中心にトークが展開される。
さらにMISIAが「ユーミンの描写がすごい1曲」もセレクト。選曲理由とともにオンエアする。
■放送予定
5月17日（日） 後5：00〜後6：00＜NHK FM＞
5月24日（日） 後5：00〜後6：00＜NHK FM＞
※NHK ONEらじる★らじるで同時配信。放送から1週間聴き逃し配信