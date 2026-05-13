ATEEZ、約1年10ヶ月ぶり日本シングルリリース決定 新ビジュアルも公開
韓国発のボーイズグループ・ATEEZが、７月29日に日本で5枚目となるシングルをリリースすることが13日、発表された。日本で新シングルをリリースするのは、2024年1月にリリースされた「Birthay」以来、約1年10ヶ月ぶりとなる。
【ライブ写真】それぞれの魅力を放ち…ソロステージ中のATEEZ
今作は、ファンクラブのみを対象としたATINY盤、写真違いのフォトブック36ページが付属した初回盤A、B、CDのみとなる通常盤とフラッシュプライス盤に加え、メンバーソロ盤をあわせた計13形態でのリリースとなる。さらに、各チェーンでの予約特典も解禁された。
リリース解禁に合わせ、赤と黒を基調としたカジュアルながらも大人の色気がただよう新ビジュアルも公開された。
シングルのタイトル、収録曲に関しては、後日公開される。
【ライブ写真】それぞれの魅力を放ち…ソロステージ中のATEEZ
今作は、ファンクラブのみを対象としたATINY盤、写真違いのフォトブック36ページが付属した初回盤A、B、CDのみとなる通常盤とフラッシュプライス盤に加え、メンバーソロ盤をあわせた計13形態でのリリースとなる。さらに、各チェーンでの予約特典も解禁された。
リリース解禁に合わせ、赤と黒を基調としたカジュアルながらも大人の色気がただよう新ビジュアルも公開された。
シングルのタイトル、収録曲に関しては、後日公開される。