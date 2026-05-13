女子プロレスラーでタレントの上原わかなが13日、自身のインスタグラムを更新。30歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】ド派手ショットで30歳

「IT’S MY BIRTHDAY！」と書き出し、「30歳になりました」と投稿。「HAPPY BIRTHDAY」のバルーン文字が貼られ、金銀のテープがつるされている壁をバックに、「HAPPY BIRTHDAY」のたすきをかけ、リングコスチュームでポーズを決めるド派手な写真を添えた。



「これまでの人生、一歩一歩が愛おしい最高の道のりでした。」と振り返り、「でも、ここからはもっと！心が沸き立つ瞬間を、自分から掴みにいく人生にします」と今後の抱負をつづった。



続けて「いつも温かい応援を本当にありがとう!!」と感謝を記し、「これからもよろしくお願いします」とした。



上原は1996年5月13日生まれ、神奈川県出身。東京女子プロレス所属の現役レスラー。テレビ東京系「デカ盛りハンター」に出演するなど、大食いタレントとしても活動している。



海外のレスラー仲間をはじめ、フォロワーからも祝福の声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）