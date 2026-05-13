◇大相撲夏場所4日目（2026年5月13日 両国国技館）

12場所ぶりに大関に復帰した霧島（30＝音羽山部屋）は、結びで西前頭2枚目の一山本（32＝放駒部屋）を下し、初日からの連勝を4に伸ばした。立ち合いに圧力を受けて攻め込まれたが、落ち着いて対応し、最後は前に出る相手を冷静にはたき込んだ。

大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は東前頭2枚目の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）を下して2勝目を挙げ、星を5分に戻した。立ち合いから圧力をかけて前に出ると、力強く押し出した。

3日目で初日が出た新関脇の琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）は東前頭筆頭の藤ノ川（21＝伊勢ケ浜部屋）に敗れて1勝3敗に後退した。立ち合いで突き放し、さらに前進したところを突き落とされた。藤ノ川は3勝目を挙げた。

同じく3日目で初白星を挙げた新関脇の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）も西前頭筆頭の隆の勝（31＝湊川部屋）に押し出されて3敗目を喫した。立ち合いで前に出たが、突っ張られた後にいなされて体勢が崩れた。

22年春場所以来の優勝を狙う小結の若隆景（31＝荒汐部屋）は東前頭4枚目の大栄翔（32＝追手風部屋）を破り、初日から4連勝。立ち合いで相手の突っ張りを受けたが、下からあてがいながら押し上げて前進し、押し出した

小結の高安（36＝田子ノ浦部屋）は右内転筋を痛め、4日目から休場となった。三役以上の休場者は横綱・豊昇龍、横綱・大の里、大関・安青錦に続いて4人目。この日の対戦相手、西前頭3枚目の王鵬（26＝大嶽部屋）は不戦勝となった。

4日目を終え、勝ちっぱなしは霧島、若隆景、東前頭13枚目の琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）の3人となった。