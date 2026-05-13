ワンコが猫ちゃんとおもちゃの取り合いをしていたら、優しく猫パンチされて…？ワンコの大げさすぎる反応に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破。「仲いい！」「驚き方が可愛すぎ」といった声が寄せられています。

【動画：『おもちゃを奪い取った猫』VS『取り返したい犬』→優しく猫パンチされたら…ビビりすぎてしまった『表情』】

ワンコVS猫ちゃんの攻防戦

YouTubeチャンネル「うにちゅーぶ」に投稿されたのは、チワワの「うに」ちゃんとマンチカンの「ころも」君の微笑ましいやりとりです。この日、うにちゃんがおもちゃを噛みながらくつろいでいたら、ころも君が「一緒に遊ぼうよ～」と近づいてきたそう。

しかしうにちゃんはころも君のように社交的ではないため、「私はひとりで遊びたいの！」とばかりに唸って拒絶。すごすごと退散するころも君ですが、その後もうにちゃんをじっと見つめて構ってもらえるのを待っていたとか。そしてしばらくすると、ころも君がうにちゃんからおもちゃを奪い取り、2匹の攻防戦がスタート！

優しい猫パンチにビビりまくり！

うにちゃんがおもちゃを取り返しにいくと、ころも君は寝転がったままお手々を伸ばし、おでこにちょんっとタッチしたとか。触れ方が優しすぎて、パンチというよりも撫でただけ…。しかしうにちゃんはびっくりしたようで、お目目をまん丸にしてサッと飛び退いたそう。大げさすぎる反応が可愛くて、思わず笑ってしまいます！

その後もうにちゃんは「おもちゃ返して」と訴え続け、ころも君は「やだよ～」とお手々をちょいちょい…。うにちゃんが「その攻撃、見切ったぞ！」とばかりに、華麗に避ける場面も。なんだかんだ仲良しで、戦い方が平和な2匹にほっこりしますね。

ワンコは猫ちゃんに敵わない？

このままお互いに激しい攻撃はせずに終わるかと思いきや…？なんと急にころも君が二本足で立ち上がって、うにちゃんに襲いかかったそう！

うにちゃんは「ガウガウッ」と激怒したものの、最終的には諦めておもちゃを譲ってくれたとか。うにちゃんの方が年上なのですが、ビビりで優しい性格ゆえに、ころも君に敵わないようですね（笑）。

この投稿には「2人とも可愛い」「パンチされた瞬間の顔がw」「そこまでびっくりしなくても」「ほのぼのして癒されます」といったコメントが寄せられています。

うにちゃん＆ころも君の可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「うにちゅーぶ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにちゅーぶ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。