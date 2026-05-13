ソフトバンクの公式Xは13日、DeNAから電撃トレードで移籍してきた山本祐大選手のインタビュー動画を発表しました。

突然の移籍が発表された12日には「トレードの話を急に聞いて、驚きがあって、いろいろな感情が湧いてきている」と素直な心境を話していた山本選手。

一夜明けた13日、福岡にて会見を行った際には「徐々に落ち着いてきて、ソフトバンクでしっかり活躍することを想像しながら今日を迎えたのですごくわくわくしています」と気持ちの変化を明かしていました。

今回球団のXで公開された動画では、福岡についての第一印象を質問されます。これに山本選手は「まだ来たばかりなので」と、はじめに一言。肝心の印象については「食べ物がおいしいイメージ」とのこと。

また、福岡に来た回数は2、3回ほどで、ホークスの選手の中で深い関係値の人はいないとのこと。そのまま13日の試合に一軍昇格での山本選手ですが、新たな環境にはこれから慣れていくようです。

動画の最後には「一生懸命プレーしながらチームの勝利に貢献できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします」と意気込みました。