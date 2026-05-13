中村倫也と共演、『私の夫と結婚して』俳優に脱税疑惑　「故意の所得隠しはない」と所属事務所【全文】

俳優のイ・イギョンに脱税疑惑が浮上した。

5月13日、芸能事務所のサンヨンENTはコメントを発表。

【画像】「Eカップ？」イ・イギョン、疑惑のやり取り

「イ・イギョン氏はデビュー以来、常に税法を遵守し、誠実に納税の義務を果たしてきました。先日行われた税務調査の過程においても、関連資料を透明性をもって提出し、調査に誠実に臨みました」と伝えた。

続いて「今回の税務調査の結果は、法人運営の過程における経費処理基準について、税務当局と当社との間で税法解釈に相違があったために発生した事項です。当社は、故意の所得隠しや不正な方法による脱税などは一切なかったことを明確に申し上げます。当社は国税庁の調査結果を尊重し、課せられた追徴金は関連手続きに従い、遅滞なく納付する予定です」と説明した。

このコメントに先立って同日、ある韓国メディアは、イ・イギョンが最近、国税庁による非定期の税務調査を受け、追徴税額の通知を受けたと報じた。報道によると、国税庁はイ・イギョンが設立した個人事務所を通じ、個人所得の一部を法人の売上として処理する方法で税額を圧縮したと判断したという。

（写真提供＝OSEN）イ・イギョン

イ・イギョンは『ホテルデルーナ』（2019）、『私の夫と結婚して』（2024）、『コンフィデンスマンKR』（2025）など、数々の話題作に出演。今年の1月期には中村倫也主演のTBSドラマ『DREAM STAGE』に出演していた。

サンヨンENTのコメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは、サンヨンENTです。当社所属の俳優イ・イギョン氏に関連する税務調査の結果について申し上げます。

中村倫也と共演、『私の夫と結婚して』俳優に脱税疑惑「故意の所得隠しはない」と所属事務所

俳優のイ・イギョンが、税務調査の結果に関してコメントを発表した。

5月13日、芸能事務所のサンヨンENTはコメントを発表。

「イ・イギョン氏はデビュー以来、常に税法を遵守し、誠実に納税の義務を果たしてきました。先日行われた税務調査の過程においても、関連資料を透明性をもって提出し、調査に誠実に臨みました」と伝えた。

続いて「今回の税務調査の結果は、法人運営の過程における経費処理基準について、税務当局と当社との間で税法解釈に相違があったために発生した事項です。当社は、故意の所得隠しや不正な方法による脱税などは一切なかったことを明確に申し上げます。当社は国税庁の調査結果を尊重し、課せられた追徴金は関連手続きに従い、遅滞なく納付する予定です」と説明した。

このコメントに先立って同日、ある韓国メディアは、イ・イギョンが最近、国税庁による非定期の税務調査を受け、追徴税額の通知を受けたと報じた。報道によると、国税庁はイ・イギョンが設立した個人事務所を通じ、個人所得の一部を法人の売上として処理する方法で税額を圧縮したと判断したという。

イ・イギョンは『ホテルデルーナ』（2019）、『私の夫と結婚して』（2024）、『コンフィデンスマンKR』（2025）など、数々の話題作に出演。今年の1月期には中村倫也主演のTBSドラマ『DREAM STAGE』に出演していた。

サンヨンENTのコメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは、サンヨンENTです。当社所属の俳優イ・イギョン氏に関連する税務調査の結果について申し上げます。

まず、今回の件で多くの方々にご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

イ・イギョン氏はデビュー以来、常に税法を遵守し、誠実に納税の義務を果たしてきました。先日行われた税務調査の過程においても、関連資料を透明性をもって提出し、調査に誠実に臨みました。

今回の税務調査の結果は、法人運営の過程における経費処理基準について、税務当局と当社との間で税法解釈に相違があったために発生した事項です。当社は、故意の所得隠しや不正な方法による脱税などは一切なかったことを明確に申し上げます。

当社は国税庁の調査結果を尊重し、課せられた追徴金は関連手続きに従い、遅滞なく納付する予定です。

改めて多くの方々にご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げますとともに、今後は同様の事態が発生しないよう、税務および会計管理体系をより綿密に点検してまいります。これからも法と原則を遵守し、納税の義務を誠実に履行してまいります。

まず、今回の件で多くの方々にご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

イ・イギョン氏はデビュー以来、常に税法を遵守し、誠実に納税の義務を果たしてきました。先日行われた税務調査の過程においても、関連資料を透明性をもって提出し、調査に誠実に臨みました。

今回の税務調査の結果は、法人運営の過程における経費処理基準について、税務当局と当社との間で税法解釈に相違があったために発生した事項です。当社は、故意の所得隠しや不正な方法による脱税などは一切なかったことを明確に申し上げます。

当社は国税庁の調査結果を尊重し、課せられた追徴金は関連手続きに従い、遅滞なく納付する予定です。

改めて多くの方々にご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げますとともに、今後は同様の事態が発生しないよう、税務および会計管理体系をより綿密に点検してまいります。これからも法と原則を遵守し、納税の義務を誠実に履行してまいります。