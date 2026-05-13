火10出演俳優、家で作った握り寿司披露「クオリティ高い」「お家職人すごい」の声
【モデルプレス＝2026/05/13】俳優の山時聡真が5月12日、自身のInstagramを更新。手作りの寿司を公開し、話題となっている。
【写真】火10出演俳優「クオリティ高い」家で作った本格的な握り寿司
山時は「実は先日、家で鉄火巻や握り寿司を作ってみました」とつづり、写真を投稿。TBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（毎週火曜よる10時〜）にて、鮨アカデミーの生徒・森蒼斗を演じている山時はマグロやタコ、鯛などの握り寿司を披露し「大江戸先生、何点でしょうか。前よりは、上達したと思いませんか？」と、松山ケンイチが演じる寿司アカデミーの講師・大江戸海弥へ呼びかけている。
この投稿には「お寿司美味しそう」「クオリティ高い」「お家職人すごい」「ドラマも楽しみ」「高得点間違いなしですね」などとコメントが集まっている。
山時は、2025年7月期放送の日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」で与野草太を演じ、注目を集めた。（modelpress編集部）
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【写真】火10出演俳優「クオリティ高い」家で作った本格的な握り寿司
◆山時聡真、自宅で作った寿司公開
山時は「実は先日、家で鉄火巻や握り寿司を作ってみました」とつづり、写真を投稿。TBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（毎週火曜よる10時〜）にて、鮨アカデミーの生徒・森蒼斗を演じている山時はマグロやタコ、鯛などの握り寿司を披露し「大江戸先生、何点でしょうか。前よりは、上達したと思いませんか？」と、松山ケンイチが演じる寿司アカデミーの講師・大江戸海弥へ呼びかけている。
◆山時聡真の投稿に反響
この投稿には「お寿司美味しそう」「クオリティ高い」「お家職人すごい」「ドラマも楽しみ」「高得点間違いなしですね」などとコメントが集まっている。
山時は、2025年7月期放送の日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」で与野草太を演じ、注目を集めた。（modelpress編集部）
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