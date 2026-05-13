元乃木坂46中村麗乃、美肌輝くノースリコーデでディズニー満喫「スタイルレベチ」「オーラ隠せてない」と反響
【モデルプレス＝2026/05/13】元乃木坂46の中村麗乃が5月12日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートで撮影した姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】元乃木坂メンバー「スタイルレベチ」ディズニーでのノースリ姿
中村は「フレンズオブディズニーが終わってから本当に行きたくてたまらなくて早速行ってきました〜！」とつづり、東京ディズニーリゾートで撮影した写真を公開。「この日のふく。夜はパーカー羽織ったけど昼間はもう普通に暑かった」と記し、白のノースリーブに黒地に花の模様が付いたデニム、ブルーの耳のカチューシャをつけ、スラリとした腕が際立つスタイルを披露している。
この投稿には「スタイルレベチ」「オーラ隠せてない」「全てが似合ってる」「オシャレ」「可愛すぎ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元乃木坂メンバー「スタイルレベチ」ディズニーでのノースリ姿
◆中村麗乃、美肌披露
中村は「フレンズオブディズニーが終わってから本当に行きたくてたまらなくて早速行ってきました〜！」とつづり、東京ディズニーリゾートで撮影した写真を公開。「この日のふく。夜はパーカー羽織ったけど昼間はもう普通に暑かった」と記し、白のノースリーブに黒地に花の模様が付いたデニム、ブルーの耳のカチューシャをつけ、スラリとした腕が際立つスタイルを披露している。
◆中村麗乃の投稿に反響
この投稿には「スタイルレベチ」「オーラ隠せてない」「全てが似合ってる」「オシャレ」「可愛すぎ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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