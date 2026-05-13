【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

グッドスマイルカンパニーは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「MODEROID」シリーズの展示を行っている。

「機動警察パトレイバー」シリーズより、1/35スケールにサイズアップした「DX-SCALE AV-98イングラム」や、「機動警察パトレイバー the Case Files」特装版の限定プラモデル「グリフォン the Case Files カラーVer.」が登場。

そのほか「ナイツ＆マジック」より「ゴルドリーオ」や「ジルバティーガ」、「機甲界ガリアン」より「ウィンガル」、「太陽の使者 鉄人28号」より「ブラックオックス（太陽の使者版）」などが展示されている。

【DX-SCALE AV-98イングラム】【グリフォン the Case Files カラーVer.】【ナイツ＆マジック ゴルドリーオ】【ナイツ＆マジック ジルバティーガ】【機甲界ガリアン ウィンガル】【太陽の使者 鉄人28号 ブラックオックス（太陽の使者版）】

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