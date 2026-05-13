１３日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４０．５３ポイント（０．１５％）高の２６３８８．４４ポイントと小反発する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は５．９９ポイント（０．０７％）安の８８７６．３８ポイントと小幅ながら４日続落した。売買代金は２７７７億７０７０万香港ドル（約５兆５９４３億円）となっている（１２日は２６２６億４７１０万香港ドル）。

米中関係の改善期待が相場を支える流れ。トランプ米大統領は１３日夜に北京入りし、中国の習近平・国家主席と１４〜１５日の２日間にわたり会談する予定だ。トランプ氏はホワイトハウスを出発する前、記者団に対し、「さまざまな問題で話し合うが、貿易問題が最優先となるだろう」と語っている。米国の随行団には、ＩＴ機器大手のアップルや石油大手のエクソンモービル、航空機大手のボーイングなど大手企業の最高経営責任者（ＣＥＯ）が招待されるほか、複数投資会社の幹部も同行。ほか、欠席すると報じられていたＧＰＵ大手エヌビディアのジェンスン・ファンＣＥＯも急きょ加わることが分かった。大型商談の成立が期待されている。

もっとも、会談の内容を見極めたいとするスタンスもあり、全体としては方向感を欠いた。また、米長期金利の上昇や、原油相場の高止まりなども不安視されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、京東（ＪＤ）系３社の上げが目立つ。電子商取引（Ｅコマース）大手の京東集団（ＪＤドットコム：９６１８／ＨＫ）が８．３％高、オンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）が７．５％高、宅配サービスの京東物流（ＪＤロジスティクス：２６１８／ＨＫ）が７．１％高で引けた。３社はそれぞれ１２日引け後に四半期決算を発表。京東集団は前年同期比５３．１％減益だったが、前四半期の赤字から黒字に転換している。京東健康と京東物流は増益を達成した。

セクター別では、非鉄関連が高い。タングステン開発の佳キン国際資源投資（３８５８／ＨＫ）が９．８％、非鉄金属・鉱石の五鉱資源（１２０８／ＨＫ）が４．９％、ニッケル大手の新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が３．２％、銅生産で中国最大手の江西銅業（３５８／ＨＫ）が２．０％ずつ上昇した。市況高が追い風。１２日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が高く推移している。

半導体セクターの一角も急伸。瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が２１．３％高、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が１９．３％高、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が１２．５％高、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が８．５％高と値を上げた。

半面、医薬セクターは安い。英セキ智能（３６９６／ＨＫ）が７．５％、四環医薬ＨＤ集団（４６０／ＨＫ）が４．３％、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が３．５％、長風薬業（２６５２／ＨＫ）が３．２％ずつ下落した。

本土マーケットも反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．６７％高の４２４２．５７ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。電力、素材、自動車、インフラ建設、空運なども買われた。半面、不動産は安い。金融、医薬、エネルギー、食品飲料も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）