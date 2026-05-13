元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が12日に配信されたABEMA「時計じかけのマリッジ」（火曜後10・00）に出演。結婚相手に対して譲れない条件を語る場面があった。

番組はこれまで恋愛には自信ありだった3人の女性が、30日後の結婚式に向けて、男性30人の中から結婚相手を見つける婚活プログラムに挑む婚活リアリティーショー。MCをお笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄、女優の夏菜、お笑いコンビ「エルフ」荒川、森が務める。

MCトーク延長戦で、結婚したら幸せになれそうな芸能人に俳優・藤木直人の名前を挙げた森。結婚相手に譲れない条件については「清潔感とか…。風呂キャン（キャンセル）される人、本当に無理」と語った。

さらに「それを指摘した時に“いやでも…”みたいな感じで反論されると」と続け、「合わないのはしょうがないと思うんですよ、価値観が。だけど、それを合わせようという気がないのが結構しんどい」と打ち明けた。

過去の“風呂キャン”男性とのやり取りを振り返り、「それを正当化しようとする。“入ることで俺はより体調が悪くなる”みたいな。“朝に入った方が俺は仕事の効率が上がるから”みたいな。そういう理由をつけて入らないみたいな」と苦笑いしていた。