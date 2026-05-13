tvk（テレビ神奈川）のプロ野球DeNA中継アカウント「tvk横浜DeNA熱烈LIVE」の公式アカウントが12日、更新され、同日ソフトバンクへのトレードが発表された正捕手の山本祐大捕手（27）に感謝とエールを込めた「縦読み」メッセージが投稿された。

DeNAは12日の試合前に、正捕手の山本祐大捕手（27）をソフトバンクに放出し、尾形崇斗投手（26）井上朋也内野手（23）の1対2のトレードが成立したことを発表した。

その直後、tvkの中継アカウントでは以下の文面が投稿された。

◇ ◇ ◇

ゆうしょうめざし

うち勝て！

だいじな6連戦

いまは前を向き

あわのさんとお送

りする

ガールズフェス

とにかく全力お

うえん

◇ ◇ ◇

文頭の文字を縦読みすると「ゆうだいありガとう（ありがとう）」に。中継を実況する元tvkのベテランフリーアナウンサー吉井祥博アナ、解説の阿波野秀幸氏、リポートの岡村帆奈美アナの写真も添えた。

この投稿に対し「縦読みありがたすぎる…ぴえん」「「縦読み、泣けます」「泣ける」「祐大選手には、バンクで正捕手獲って、日本代表として頑張って欲しい。これまで、ありがとう」などのコメントが寄せられている。

吉井も12日には自身のXで、電撃トレードに動揺する様子も明かしながら、「絶対に勝利をお伝えしたい」などと、あらためてチーム愛を示した。試合開始直前には「絶対に勝利をお伝えしたい試合が始まります！！」と強調。試合中も「絶対に勝たなくてはいけない試合」などと連呼しながら、山本とバッテリーを組んできたエース東克樹投手が6回無失点の好投、今後、レギュラーでの活躍が期待される松尾汐恩捕手が先制打を含む2安打に加え東を好リードし、3−1で中日に勝利した試合を伝えた。