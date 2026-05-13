中国の宇宙貨物船「天舟10号」、初めて「人工胚」を宇宙に送る

中国の宇宙貨物船「天舟10号」は5月11日に無事打ち上げられ、初めて「人工胚」を宇宙に送りました。今回宇宙に送られた「人工胚」は幹細胞で作成されたものであり、実際の初期ヒト胚と高度に類似した構造を持っています。精子と卵子の結合により形成されたものではありませんが、驚くべき「分化能力」を持ち、発生初期のヒト胚の最も重要な秘密を秘めた「生命モデル」とみられています。

これについて中国科学院動物研究所の于楽謙研究員は、「無重力環境下で人工胚の発育状況を研究するものだ。人工胚がカバーする時期は、受精後およそ14日目から21日目に対応し、発生初期の重要な段階で、すべての器官の前駆体が形成される。無重力環境下で正常に発育できるかどうかを確認する」と紹介しました。

于研究員はさらに、「宇宙探査の進展に伴い、宇宙での健康な繁殖は人類が必ず直面する課題となる。地上の模擬放射線と実際の宇宙放射線には依然としてある程度の差がある。宇宙飛行期間に『人工胚』のモデルは実際の胚の発生過程に沿って発育を進める。毎日培養ユニットで新鮮な培養液を交換するだけで、宇宙環境下で5日間発育させた後、サンプルを凍結保存し、地球に帰還した後にデータ分析を進める」と説明しました。（提供/CGTN Japanese）