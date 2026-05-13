天下人・秀吉ほど“出世”という言葉が似合う人物はいないのではないでしょうか？しかしその成功の裏には、常に弟・秀長という存在がありました。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも描かれている兄弟のバランスこそ、豊臣政権の原動力だったのかもしれません。『豊臣兄弟！』を記事で追ってきた「婦人公論.jp」は“豊臣兄弟原点の地”をめぐるツアーを読売旅行と企画。現地を本郷和人先生の解説とともに歩き、あらためて見えてきたものとは？ ＊前後編記事の前編

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』不穏すぎる冒頭シーンがコチラ

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そもそも秀吉・秀長とは

東京はもちろん、山口県や広島県、富山県など、全国各地からの参加者が集った地は名古屋！ そこからバスで中村公園へ向かいます。

現在は穏やかな空気が流れる公園ですが、この一帯こそ、あの秀吉・秀長の出生地とされる土地。園内には豊国神社や太閤秀吉功路などが整備され、天下人の起点として多くの観光客を集めています。



（写真：婦人公論.jp編集部）

しかし、公園内を本郷先生の解説を聞きながら歩いていると「農民の子から天下人へ」という、あまりにも有名なイメージも少々違って見えてきます。

秀吉・秀長の出自はしばしば“極貧農民”などと語られますが、実際には、父が足軽として戦に動員されたという伝承もあり、完全に農民側というより、“村と武士の境界”にいた人物だった可能性が高いそう。

当時の村には、地主層、本百姓、下人層などの階層が存在しました。秀吉の家は、その中でも一定の役割や経済力を持った「本百姓層」に近かったのではないか――というお話が。



（写真：婦人公論.jp編集部）

つまり秀吉は、農民の現実感覚も理解できるし、武士社会にも入り込めた。両方の世界が分かる人物だった可能性があるのです。そして、それこそが後年の秀吉の最大の武器になった。

秀吉は単なる「戦上手」ではなく、“人間関係の天才”だったのかもしれない。その柔軟さの原点が、この中村の土地からは感じられます。

「政権交代の舞台」清洲城

続いて向かったのは清洲城。



（写真：婦人公論.jp編集部）

現在の天守は復元ですが、ここは織田信長が尾張統一の拠点とした城で、のちに「清洲会議」が行われた場所。つまりこの城は“信長の出発点”であると同時に“秀吉が天下人へ近づいた地”でもあるわけです。

本郷先生の解説で特に印象的だったのは、「ただ強いだけの武将が生き残ったわけではない」という視点でした。もちろん武力も重要ですが、巨大な勢力を維持し続けるには、人・モノ・金をまわして組織を機能させる力も必要です。

信長は楽市楽座や関所の撤廃、キリスト教の保護などを通じ、それまでの武将と異なる“政治””経済””社会”システムを作ろうとしていました。また「天下布武」といった大きな目的を掲げることで領地を拡大する、今でいうパーパス経営の走りのような仕組みで組織を動かしていました。



（写真：婦人公論.jp編集部）

秀吉は、そうした優れた仕組みを継承した人物だったのではないか？ 実際、秀吉は若い頃から、普請奉行や台所奉行など、実務的な仕事を数多く任されていたようです。

「草履を懐で温めた」といった話も、ただの逸話としてとらえるのではなく、「相手が何を求めているかを先回りして考える能力の象徴として捉えるべきでは」と本郷先生は語られていました。

大きな組織を動かすことができるのは、頭がまわり、気配りがきいて、まず目の前にたつ相手を動かすことができるような人物なのかもしれない。清洲城でのお話からは、そんな“組織論としての戦国時代”が浮かび上がってきました。

“一夜城”はなぜ伝説になったのか

一日目の最後に訪れたのは墨俣一夜城。「秀吉が一夜で築いた」として知られる、有名な出世譚の舞台で、『豊臣兄弟！』でも大変印象的に描かれていました。



いざ墨俣城へ（写真：婦人公論.jp編集部）

本郷先生によれば、同時代史料に「本当に一晩で築いた」などと明記されているわけではないので、後世の脚色も大きいのでは、とのこと。では”一夜城はただの嘘”と片付けてしまってよいのでしょうか？

ここで先生が強調されていたのは、「なぜその物語が生まれたのか、という背景を考えるのが大事」という点でした。

現実として、美濃攻略の要地である墨俣に秀吉が関わり、極めて短期間で拠点を構築したような事実があったのでしょう。それが、人々が秀吉に立志物語を求めたからこそ、後世に“一夜で築いた”という伝説にされてロマンとして語り継がれていった。

重要なのは「一夜だったかどうか」ではないのです。



墨俣城天守より（写真：婦人公論.jp編集部）

長良川・揖斐川・木曽川が合流する地点で、尾張から美濃への進軍路を押さえる交通の要衝に建つ墨俣城。その天守から周囲を眺めると、ここが重要な地だったことがよく分かります。



宿泊は琵琶湖畔に建つ「グランドメルキュール琵琶湖リゾート＆スパ」。お疲れさまでした！（写真：婦人公論.jp編集部）

現地に立つことで、“伝説”が急に実感を持って結びついてくる。その感覚こそ、歴史ツアーの醍醐味なのかもしれません。

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