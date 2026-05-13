ディズニーストア、ドナルドの誕生日を記念した新グッズ登場！ 脱力ポーズのぬいぐるみなど展開
「ディズニーストア」は、5月15日（金）から、6月9日のドナルドダックの誕生日に向けた新コレクション「DONALD BIRTHDAY 2026」を、全国の店舗で順次発売。一部店舗とディズニー公式オンラインストアでは、5月12日（火）から先行販売中だ。
【写真】脱力ポーズの“ぬいぐるみ”が超かわいい！ 新コレクション一覧
■“ドナルドコーデ”が叶うウェアも
今回ドナルドダックの誕生日を記念し登場する「DONALD BIRTHDAY 2026」は、“ゆるっと脱力”した愛らしい描き起こしアートを用いた、夏らしい涼しげなカラーのコレクション。
ラインナップには、とろけているようなポーズがかわいい「ぬいぐるみ」や、ころんとした丸いフォルムの「ぬいぐるみキーチェーン」をはじめ、ステーショナリーやバッグ、ルームライト、接触冷感生地のブランケットなどがそろう。
また、一部店舗限定でスーパービッグサイズのぬいぐるみも用意。もっちりとした触り心地で、リラックスタイムのお供にぴったりなアイテムだ。
さらに、ネイビーとホワイトのボーダー柄を基調にしたファッションアイテムを展開する「DONALD FASHION 2026」も同時展開。バックデザインにこだわった「デニムシャツ」や、リバーシブル仕様の「ハット」、フェイスデザインがインパクト抜群の「ショルダーバッグ」などが用意される。
【写真】脱力ポーズの“ぬいぐるみ”が超かわいい！ 新コレクション一覧
■“ドナルドコーデ”が叶うウェアも
今回ドナルドダックの誕生日を記念し登場する「DONALD BIRTHDAY 2026」は、“ゆるっと脱力”した愛らしい描き起こしアートを用いた、夏らしい涼しげなカラーのコレクション。
また、一部店舗限定でスーパービッグサイズのぬいぐるみも用意。もっちりとした触り心地で、リラックスタイムのお供にぴったりなアイテムだ。
さらに、ネイビーとホワイトのボーダー柄を基調にしたファッションアイテムを展開する「DONALD FASHION 2026」も同時展開。バックデザインにこだわった「デニムシャツ」や、リバーシブル仕様の「ハット」、フェイスデザインがインパクト抜群の「ショルダーバッグ」などが用意される。