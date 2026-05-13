SNSを通じて知り合った57歳女性に対し、「台湾で財布やカードを盗まれた」などとうそのメッセージを送り、60万円をだましとったとして、福岡県に住む女（54）が13日逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡市中央区に住む職業不詳の女（54）です。

女はTikTokで身分や名前を偽ってライブ配信をしていたところ、去年5月、大分県中津市に住む女性（57）と連絡を取り合うようになりました。

さらに個人的なやり取りをインスタグラムのダイレクトメッセージで重ねる中で、女は自らを医師であると相手に信じ込ませました。

そして去年6月、「台湾に渡航中、バイクに乗った二人組にバッグごと奪われ、財布やカードを盗まれた」「最低でも30万円が必要」などとうそのメッセージを送りました。

被害者女性は中津市内のコンビニで電子決済サービスで40万円分を送金し、さらに20日に市内の金融機関で20万円を振り込みました。

金融機関から「不審な取引がある」と情報提供を受けた警察が女性に話を聞いたところ被害が発覚、容疑が固まったため、女を逮捕しました。

警察は余罪があるとみて、事件のいきさつや共犯関係者がいるかなどを調べています。