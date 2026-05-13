日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分」に放送された。

この日は「女性アナウンサーのリアル」と題し、かつて局アナでフリーとなった小島慶子、中川安奈、吉田明世、タレントに転身した森香澄が出演した。

フリー転身後について中川は「風当たりは強い」、森は「『アナウンサーを辞めてまでやりたかった仕事はこんなことなんですか？』とかめっちゃ言われる」など否定的なことを言われると吐露。

これに番組レギュラーのタレント・大久保佳代子は「女性アナウンサーっていつからかはわからないですけど、けっこう一定数の人から非難を受けやすい」とコメント。そして「多分、嫉妬というか羨ましさがあるんですよ。キラキラ仕事をしていて、もちろんビジュアルも良くて頭も良くて」と見解を語った。

さらに「フリーになった時にみなさん同じ戦場に来ましたけど、何をやっていただけるんですか？というふうに見ている人もいる」と大久保。最後は「まあ、私なんですけど、それ」と言って、出演者を大爆笑させていた。