ミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）が１３日、神戸市内で開いた引退会見で結婚を発表した。女子フィギュア界をけん引してきた２６歳の新しい門出に、フィギュア仲間やスポーツ界から祝福の声が集まった。

坂本は会見の最後に「そしてこの場をかりて、もう１つご報告がございます」と切り出し、「先日結婚いたしました」とゴールインを報告。お相手は「大学時代に出会った」同い年の一般男性で、フィギュアスケート関係者ではないという。５月５日に婚姻届を提出したことも明かした。

引退会見を生中継したＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）に出演した北京五輪団体銀メダルの樋口新葉さんは、親友である坂本の結婚について「実は聞いていた」と告白。この日の会見を「ずっとドキドキしながら見ていました」といい、お相手にも「お会いしたことあります」。坂本の夫とも対面して祝福したそうだ。

また元世界女王で２００６年トリノ五輪、１０年バンクーバー五輪に出場した安藤美姫さんも「ひるおび！」にゲスト出演。坂本の夫は今年２月のミラノ・コルティナ五輪の現地に駆け付けていたそうで、安藤さんは「支えて支え合ってのオリンピック、世界選手権がきっと彼女の中の支えになっていた」と想像し、エールを送りながら祝福した。

坂本と親交の深い、２０１０年バンクーバー五輪男子代表の織田信成氏は自身のＸ（旧ツイッター）で結婚を報じた記事を引用しながら「かおちゃんおめでとう」とハートマークを連打した。

フィギュア以外のアスリートからも祝福が届いた。体操の杉原愛子はこの日、世界選手権代表２次選考などをを兼ねたＮＨＫ杯に向けた会見の場で、親交ある坂本の結婚を聞き「え、そうなんですか？ 知らなかったぁ。おめでとうございます。すごい、うれしいです。こっちも幸せな気持ち」と大喜び。坂本とは数年前に知り合い、食事に行く関係だと明かした。