卓球世界選手権の団体戦で銀メダルを獲得した男女のメンバーが12日に帰国。女子決勝で世界ランク7位の中国選手から勝利をあげた橋本帆乃香選手が“カットマン”について言及しました。

鉄壁のカットプレーが持ち味の橋本選手は、2019年の世界選手権個人戦で佐藤瞳選手と組み、女子ダブルス銅メダルを獲得。団体戦は初選出で、今大会27歳のチーム最年長でした。

中国との決勝戦では、3番手のオーダーとなり、世界7位の蒯曼選手と激突。中国最強のサウスポー相手に持ち味のカットプレーや時折するどい攻撃をみせるなど、3-1(11-6、5-11、11-6、11-8)で勝利。最後は39回にも及ぶラリーで粘り勝ち、左手を3度突き上げました。

決勝の戦いには。「かなり久しぶりの対戦だったので、向こうも対策しづらい部分もあったのかな」と謙虚に振り返りつつ、「カットマンの選手は卓球が速くなっているので減ってきているんですけれど、試合を通じて、いろんな方に魅力を知ってもらえたらうれしいですし、これから卓球をされる方もカットマンになってくれたらうれしい」と思いを込めました。

また、今大会一番印象に残っているシーンを聞かれ、「決勝の大きな舞台で中国の選手に勝つことができてうれしかった」と決勝の試合に言及。

さらにもう一つ仲間の試合を挙げます。それはドイツとの準決勝、2番手の早田ひな選手とウィンター選手の試合です。

この試合も3番手だった橋本選手は、「うしろでアップをしながら見ていた。相手はリベンジをする気持ちで戦ってきて、(早田選手は)圧力というか力をはねのける気持ちで最後勝ちきったので、見ていて感動した」とともに戦った2歳下の仲間に敬意を込めました。