スター・マイカ・ホールディングス<2975.T>がこの日の取引終了後に、２６年１１月期の連結業績予想について、売上高を８４７億１５００万円から８９１億６８００万円（前期比２８．９％増）へ、営業利益を９２億９８００万円から１０４億４９００万円（同４２．９％増）へ、純利益を５０億９５００万円から６０億３０００万円（同４４．１％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各２２円５０銭の年４５円から中間・期末各２５円５０銭の年５１円に引き上げた。



強みであるオーナーチェンジ物件への回帰が奏功し、仕入れからリノベーション販売に至るサイクルが最適化されたことで販売戸数が大幅に増加していることに加えて、戦略的に推進する都市部の中～高価格帯領域における販売強化が奏功し、平均販売価格及び総利益率がともに上昇していることが要因としている。



同時に、東京建物<8804.T>を割当先とする第三者割当増資と株式の売り出しを行い資本・業務提携すると発表した。６月１日を払込期日として３８２万３１００株を１株１７１６円で発行するとしており、調達資金６４億７２４３万円はリノベマンション事業及びインベストメント事業における物件取得資金にあてる予定。また、水永政志社長を売出人とする市場外での相対取引により５２１万３３００株を譲渡するとしており、今回の第三者割当増資と売り出しにより、東建物はスターマイカの議決権の１３．７５％を保有することになる。



出所：MINKABU PRESS