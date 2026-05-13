sympathyが、ニューシングル「メロマジ珍道中」を本日5月13日に配信リリース。また、本日21時より自身のTikTokおよびInstagramにて生配信を実施する。

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3カ月連続リリースの第1弾となる本楽曲は、キャッチーなメロディと軽快なビートが印象的なポップチューン。“ライブで思い切り盛り上がれる楽曲を作りたい”という想いから制作が始まり、“可愛い=無敵”といった前向きで完璧なムードが溢れる現代の空気感に対し、“自己肯定感が低くても、不器用だったりしながらも自分らしく生きていけるおまじないのような楽曲を書きたい”という想いが込められている。

なおsympathyは、6月6日に東京 渋谷La.mamaで結成15周年を記念したワンマンライブを開催予定。チケットは既にソールドアウトとなっている。

・sympathy コメント

あなたと私のおまじないソング「メロマジ珍道中」がリリースされました。

時に転んで泣いて ダサい自分がいたっていい！完璧じゃない自分を愛したい。そんな思いをポップでキャッチーなサウンドに乗せて表現しました。

sympathyがおくる痛くて可愛い、絶望ポップチューンです。

あなたもメロメロになーあれ！

（文＝リアルサウンド編集部）